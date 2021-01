"Am mai mult de o oferta! Saptamana viitoare semnez" Primele declaratii ale lui Fabbrini in legatura cu viitorul sau! Ce a spus despre INTERESUL campioanei CFR Cluj

Dinamo a pierdut meciul din Stefan cel Mare cu Chindia Targoviste, 0-1!

Problemele de la Dinamo si-au spus cuvantul in meciul cu Chindia. Pe un teren complet inghetat, din cauza faptului ca instalatia de incalzire nu a fost pornita, 'cainii' nu au reusit sa fie periculosi, inregistrand astfel prima infrangere in 2021.

Diego Fabbrini, unul dintre cei mai importanti fotbalisti ai lui Dinamo a vorbit la finalul partidei despre anuntul facut de DDB, conform caruia italianul a fost de acord sa isi prelungeasca intelegerea cu clubul si sa i se reduca salariul.

Totodata, Fabbrini a comentat si zvonurile aparute in presa legate de interesul lui CFR Cluj pentru el, dezvaluind ca a primit mai multe oferte in aceasta perioada.

"A fost greu meciul, conditiile nu au fost bune, gazonul a inghetat. Am avut ghinion, era un meci important pentru noi. Trebuie sa ne revenim si saptamana viitoare ne gandim la meciul urmator. Nu e un teren pentru fotbal, trebuie sa ne adaptam, nu doar noi, cu totii.

Nu am semnat, dar prietenul meu, Florin Manea are o discutie cu DDB, avem o intelegere cu ei. Vom semna saptamana viitoare probabil, dar deocamdata am ajuns la o intelegere cu clubul.

Eu si familia mea ne simtim bine aici, ma simt bine la Dinamo, sunt multe probleme, insa important e sa le rezolvam. Am incredere in DDB ca vor rezolva problema clubului.

Am avut mai mult de o oferta, dar probabil voi ramane. E normal sa se intample asta in perioada de mercato", a spus Fabbrini la finalul meciului.

In acest sezon, Fabbrini a jucat 15 meciuri in tricoul lui Dinamo, a reusit sa inscrie doua goluri si sa ofere un assist.