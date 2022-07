Pe el l-a remarcat Nicolae Dică! Ce a spus antrenorul FCSB-ului despre fotbalistul de la FCU Craiova

După ce Toni Petrea a părăsit echipa în urma eșecului din Giulești cu Rapid, Dică a fost înlocuitorul său și a susținut deja primul meci: victoria din turul al doilea din Conference League, împotriva lui Saburtalo Tbilisi, scor 4-2.

Urmează încă o partidă pentru antrenor, cea din campionat cu FCU Craiova, pe Arena Națională, duminică, de la ora 22:30, iar la conferința de presă premergătoare meciului, Dică a remarcat un jucător "special" de la formația oltenilor.

Juan Bauza, remarcat de Nicolae Dică

„FCU Craiova are o echipă bună, cu experiență. S-a văzut la meciul lor cu CFR Cluj că au fost conduşi şi au reuşit totuşi să întoarcă scorul.

Bauza de la ei este într-o formă foarte bună, dacă va fi sănătos, va face diferența în multe partide în acest sezon.”, au fost cuvintele lui Nicolae Dică, înainte de meci.

Nicolae Dică a vorbit despre condițiile prin care va primi un salariu la FCSB

Antrenorul a dezvăluit că va lua salariu dacă reușește să ducă echipa în grupele Conference League și dacă va câștiga campionatul. Antrenorul a declarat că nu își dorește să mai comenteze subiectul, dorind să se focuseze pe echipă.

„Iau salariu dacă intrăm în Europa, dacă câștig campionatul. Salariul se ia la obiectiv. Până acum se spunea că antrenorii vin pentru bani, când vin la obiective, iar nu e bine.

Nu vreau să mai comentez, a fost decizia mea, important este ca ceea am discutat cu patronul echipei să fie ok în continuare. Am încredere în ceea ce pot să fac eu la o echipă. Mulți mi-au spus că sunt nebun că am venit în această perioadă”, a mai declarat Nicolae Dică la conferința de presă.