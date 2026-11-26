Pavlidis, una dintre prioritățile lui Spurs în viitoarea perioadă de mercato

Tottenham este foarte interesată de atacantul Vangelis Pavlidis, unul dintre fotbaliștii de top din prima ligă portugheză de fotbal. Acesta a marcat 19 goluri în 20 de meciuri, confirmând performanțele sale de top din acest sezon, care au atras atenția mai multor cluburi europene. Benfica a refuzat deja mai multe oferte pentru el, de peste 50 de milioane de euro.

Vârful grec a fost cumpărat de Benfica cu 18 milioane de euro, în iulie 2024, și mai este sub contract până în vara anului 2029. El are o clauză de eliberare în valoare de 100 de milioane de euro. Managerul Roberto De Zerbi crede că acesta poate umple golul lăsat de vedeta Harry Kane, în momentul plăcării sale la Bayern Munchen, în 2023. În acest moment, Spurs îi are în lot pe atacanții Omar Marmoush, Dominic Solanke și Richarlison, dar ultimul este aproape de despărțirea de clubul londonez.

A fost golgheterul campionatului olandez, în urmă cu doi ani

Vangelis Pavlidis (28 de ani / 186 cm) este născut la Salonic din greci pontici (nord-estul Anatoliei, în Turcia) și s-a format la juniorii cluburilor Bebides Salonika și VfL Bochum. La nivel de seniori a evoluat pentru VfL Bochum (2016-2018), Borussia Dortmund II (2018-2019), Willem II Tilburg (2019-2021), AZ Alkmaar (2021-2024) și Benfica Lisabona (2024-prezent). Are 61 de selecții și 10 goluri pentru naționala de seniori a Greciei.

În palmaresul său se găsesc Taca da Liga (2024-2025), Supertaca Candido de Oliveira (2025), titlul de golgheter al Eredivisie (2023-2024), Eredivisie Player of the Month (august 2023, octombrie 2023), Primeira Liga Player of the Month (februarie 2025, decembrie 2025), trofeul "Cel mai bun fotbalist grec din străinătate" (2023-2024, 2024-2025) și includerea în Primeira Liga Team of the Year (2024-2025). Joacă ca atacant central și este cotat la 35 de milioane de euro. Fratele său este fundașul Vasileios Pavlidis (24 de ani / Anagennisi Derynia).

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