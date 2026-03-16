Tehnicianul de 44 de ani a semnat un contract valabil doar până în vară, după ce a acceptat rugămințile lui Gigi Becali de a prelua echipa într-un moment complicat al sezonului.

Rădoi ar avea deja un acord verbal cu un club din străinătate, motiv pentru care sunt șanse mici ca actualul staff să continue și în sezonul viitor. Patronul FCSB speră însă să-l convingă pe finul său să rămână.

Raul Rusescu: „Sper ca Mirel Rădoi să rămână și din vară”

Debutul lui Rădoi pe bancă nu a fost unul reușit. FCSB a remizat cu Metaloglobus, scor 0-0, în prima etapă din play-out.

Fostul atacant al roș-albaștrilor, Raul Rusescu, speră ca fostul selecționer să continue și după finalul sezonului.

„Eu sper ca Mirel Rădoi să rămână și din vară. Ar fi extrem de interesant de văzut ce poate realiza cuplul Stoica - Rădoi într-o campanie de transferuri construită pe o strategie bine definită. Pentru că exact asta a lipsit prea mult timp la FCSB: continuitatea unei direcții sportive”, a scris Rusescu într-un material de opinie publicat pe GSP.ro.

FCSB are în prezent 24 de puncte în play-out, dar poate coborî în clasament dacă FC Botoșani câștigă meciul cu Unirea Slobozia, meci ce se vede în aceste momente pe Sport.ro. În etapa următoare, echipa lui Rădoi va întâlni UTA Arad.