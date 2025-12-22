Naționala României va termina anul pe locul al 47-lea din clasamentul FIFA. Reprezentativa pregătită de Mircea Lucescu are în ierarhia mondială 1465.78 de puncte.

România a încheiat anul 2025 pe locul 47 în clasamentul FIFA

Vecinele „tricolorilor” din clasament sunt Grecia (locul 46, 1480.38 de puncte) și Venezuela (locul 48, 1465.22).

România va înfrunta pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat în SUA, Canada și Mexic, Turcia. Selecționata din „Țara Semilunei” se poziționează pe locul 25, având în total 1582.69 de puncte.

Dacă România va trece de Turcia în semifinalele barajului la care a ajuns prin Liga Națiunilor, naționala va înfrunta tot în manșă unică, tot în deplasare, câștigătoarea dintre Slovacia (locul 45, 1485.65 de puncte) și Kosovo (locul 80, 1308.84) pe 31 martie.

Top 10 în clasamentul FIFA

Campioana en-titre europeană, Spania (1877.18 de puncte), este lideră în clasamentul FIFA la finalul anului. Podiumul este completat de campioana mondială în exercițiu, Argentina (1873.33).

Reprezentativele care au prins top 10 sunt: Anglia (1834.12), Brazilia (1760.46), Portugalia (1760.38), Olanda (1756.27), Belgia (1730.71), Germania (1724.15) și Croația (1716.88).

