Gigi Becali, ironii despre Stanciu la Rapid: „Se întăresc ca noi cu Chiricheș. Îl rog să mă ajute și să se ducă!”

Teo Meluță, mesaj dur după derapajul lui Gigi Becali: "Mai bine v-ați întreba ce căutați dumneavoastră să conduceți un club"

Cea mai buna jucatoare de fotbal din Romania pleaca de la Olimpia Cluj! Cu cine a semnat Teo Meluta

Teo Meluță (26 de ani), apărătoare a naționalei României și a formației Beșiktaș Istambul, a transmis un mesaj de încurajare pentru fetele care visează să aibă o carieră în fotbalul internațional. Spotriva s-a arătat, de asemenea, încrezătoare că România va învinge Turcia pe 26 martie, în semifinalele pentru barajul CM 2026 pe ruta din Liga Națiunilor.

Teo Meluță, mesaj de încurajare pentru femeile din România

Aflată în plin sezon la Istanbul, Meluță a acordat un interviu pentru FRF TV. Fotbalista română le-a transmis fetelor să fie curajoase pentru a ajunge să evolueze în afara granițelor țării.

Teo a susținut că o astfel de experiență le va aduce fetelor, din toate punctele de vedere, un avantaj enorm în dezvoltarea lor.

„Viața la Istanbul e aglomerată, după cum se vede. Eu sunt bine. Încă eu sunt în plin campionat, mai am două etape de jucat. Mă pregătesc de Crăciun într-un stil mai diferit.

(n.r.- cum se simte la al doilea sezon în Turcia) Deja cred că pot să spun că am experiență legată de fotbalul de aici. Clar este mult mai bine, pentru că am schimbat echipa. Cred că toată lumea știe că Beșiktaș este un club mult mai mare. Și clar tot ce ține de fotbal în clubul Beșiktaș este la cel mai înalt nivel.

Teo Meluță: „Fetele din România trebuie să viseze la cât mai bine”

Am fugit din București și am trecut la un haos mai mare. La capitolul acesta m-am adaptat mai greu, pentru că m-am dezobișnuit de haosul unui oraș mai mare. Dar ce să fac? Am zis că Dumnezeu îmi dă un oraș după cum sunt eu așa agitată, doar că mie nu îmi place să fiu într-un oraș agitat.

Fetele din România trebuie să viseze la cât mai bine și sunt convinsă că, dacă o să aibă curajul să facă acest pas către fotbalul internațional, o să fie un avantaj enorm pentru dezvoltarea lor din toate punctele de vedere”, a declarat Teo Meluță pentru FRF TV.

Teo Meluță, pronostic despre Turcia - România

Referitor la partida Turcia - România din 26 martie, Teo Meluță s-a declarat optimistă în privința șanselor tricolorilor de a ieși triumfători.

„Văd meciul cu Turcia foarte intens, în primul rând. Îmi doresc să câștige România. Eu mi-am dorit să joace România cu Turcia. Poate multora nu le convine. Eu am încredere în băieți și cred că lumea e conștientă de valoarea echipei noastre, chiar dacă Turcia are o echipă foarte bună, cu jucători experimentați.

Cred că o să fie un meci foarte intens din care o să ieșim noi câștigători”, a declarat Teo Meluță, într-un interviu acordat pentru FRF TV.

