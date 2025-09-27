”Lupii galbeni” au primit vizita giuleștenilor sâmbătă seară pe ”Ilie Oană”, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.



Dacă în prima repriză cele două echipe au arătat că pot mai pot juca fotbal, actul secund a fost ca un somnifer puternic pentru telespectatori.



Paul Papp l-a luat în colimator pe Marcel Bîrsan după Petrolul - Rapid: ”Băi, oameni buni, cum să faci așa ceva? Doamne, ce arogant!”



Paul Papp a avut un discurs dur la adresa lui Marcel Bîrsan. Fotbalistul nu își explică cele două lovituri libere acordate de ”centralul” partidei în prima repriză, pentru care și Eugen Neagoe a vociferat la pauză.

La faza golului, Bîrsan a fluierat un henț la Papp, iar Koljic a executat în forță lovitura liberă. Portarul Petrolului a boxat mingea în fața sa și Pașcanu a înțepat-o în plasă



”Lovitură liberă Koljic, mingea a fost respinsă, nimeni nu a urmărit și asta a fost istoria. Noi am vrut să întoarcem rezultatul. Nu ne-a ieșit, păcat, că cred că din punctul de vedere al atitudinii am făcut un joc bun. S-a schimbat ceva.



Nu mi-a dat în mână. Eram așa cu mâna, lipită. Unde să o duc? Probabil că domnul Bîrsan a prins o ură așa pe mine, nici nu vorbea în teren cu mine, nu îmi zicea nimic.



Și la următoarea lovitură liberă. Roche a băgat alunecare, i-a luat mingea și a dat fault. I-a spus lui Grozav că da, da, am greșit, la două secunde după ce a fluierat. Cum să faci așa ceva? Băi, oameni bună. Vorbesc de arbitraj, da. Nu se poate așa ceva! Unde să-mi duc mâna? Să mi-o tai? Ce să fac cu ea? Și mi-a sărit dintr-un metru. Am simțit, știu, mi-a dat undeva aici (n.r. arată spre umăr).



Nu știu ce să mai zic. I-am spus 'mă jur că nu mi-a dat în mână'. Arogant, doamne ce arogant. Nu mi-a zis nimic, nu. Mă consum, normal că mă consum, doar soția mea știe ce săptămâni am avut. Avem o echipă bună, dar uite că suntem jos și dezamăgirea e mare. Nu dezarmăm, suntem niște luptători”, a spus Paul Papp după meci.

