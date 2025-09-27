FOTO ȘI VIDEO Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid

Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
Eugen NeagoePetrolul PloiestiRapid
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, în ”Primvs Derby”, în meciul care a contat pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.

Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid

  • Vlcsnap 2025 09 27 21h33m10s235
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Corespondenți Pro TV

După ce Marcel Bîrsan a fluierat finalul primei părți, Eugen Neagoe a intrat în teren și, la distanță, a vociferat către ”centralul” partidei.

Antrenorul Petrolului Ploiești s-a arătat deranjat de cele două lovituri libere pe care le-a primit Rapid în primul act.

Neagoe a considerat că atât prima lovitură, de la faza golului (minutul 23), cât și a doua, (minutul 45) au fost acordate mult prea ușor.

Giuleștenii au intrat la pauză cu 1-0, grație reușitei lui Alex Pașcanu.

Petrolul - Rapid, înainte de meciul direct

Fanii lui Rapid au ajuns la Ploiești și se îndreaptă în momentele de față către stadion. Se anunță full house pe ”Ilie Oană” și un meci palpitant, având în vedere și rivalitatea dintre cele două grupări.

Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.

Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.

Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

  • Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;
  • Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.
ARTICOLE PE SUBIECT
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
ULTIMELE STIRI
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse &ndash; Nantes ACUM, urmează PSG &ndash; Auxerre pe VOYO
Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse – Nantes ACUM, urmează PSG – Auxerre pe VOYO
&Icirc;ntrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. Diavolii se scufundă &icirc;n clasament
Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!

Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!

Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid

Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid

Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse &ndash; Nantes ACUM, urmează PSG &ndash; Auxerre pe VOYO

Monaco, distrusă de Lorient, Ansu Fati salvează rușinea! Toulouse – Nantes ACUM, urmează PSG – Auxerre pe VOYO

&Icirc;ntrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. Diavolii se scufundă &icirc;n clasament

Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament

VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!

VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul



Recomandarile redactiei
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
&Icirc;ntrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. Diavolii se scufundă &icirc;n clasament
Întrebat dacă pleacă de la Manchester United, Ruben Amorim a dat un răspuns surprinzător. "Diavolii" se scufundă în clasament
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Răsturnare de situație la FCSB: Nu va face parte din lot!
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Alte subiecte de interes
Ce spune Eugen Neagoe despre revenirea la Universitatea Craiova: &rdquo;Sunt sincer&rdquo;
Ce spune Eugen Neagoe despre revenirea la Universitatea Craiova: ”Sunt sincer”
Reacție oficială de la FC Argeș, după ce Eugen Neagoe a bătut palma cu Petrolul Ploiești
Reacție oficială de la FC Argeș, după ce Eugen Neagoe a bătut palma cu Petrolul Ploiești
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!