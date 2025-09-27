Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, în ”Primvs Derby”, în meciul care a contat pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. Ce nu s-a văzut la TV: Eugen Neagoe a sărit la arbitru la pauza meciului Petrolul - Rapid



Foto: Corespondenți Pro TV După ce Marcel Bîrsan a fluierat finalul primei părți, Eugen Neagoe a intrat în teren și, la distanță, a vociferat către ”centralul” partidei. Antrenorul Petrolului Ploiești s-a arătat deranjat de cele două lovituri libere pe care le-a primit Rapid în primul act. Neagoe a considerat că atât prima lovitură, de la faza golului (minutul 23), cât și a doua, (minutul 45) au fost acordate mult prea ușor. Giuleștenii au intrat la pauză cu 1-0, grație reușitei lui Alex Pașcanu. CITEȘTE ȘI: Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul



Petrolul - Rapid, înainte de meciul direct Fanii lui Rapid au ajuns la Ploiești și se îndreaptă în momentele de față către stadion. Se anunță full house pe ”Ilie Oană” și un meci palpitant, având în vedere și rivalitatea dintre cele două grupări. Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.

Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.

Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;



Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.

