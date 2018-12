Patru "transferuri" de ULTIMA ORA la Dinamo! Jucatorii chemati de Rednic in cantonamentul din Turcia

Mircea Rednic e atent la viitorul lui Dinamo.

In plin proces de restructurare a lotului, Mircea Rednic a decis sa cheme patru tineri jucatori de la U21 in cantonamentul din Turcia.

Astfel, Geani Cretu, Aleksandru Longher, Magureanu Catalin si Gabriel Raducan se vor antrena alaturi de Salomao si Nistor si vor avea sansa sa ramana in lotul de seniori in 2019, daca vor impresiona.



"Mircea Rednic monitorizeaza cu atentie ceea ce se intampla la CCJ (n.r. - centrele de copii si juniori) Dinamo, saptamanal avem jucatori care se antreneaza cu prima echipa, iar acum 4 dintre cei mai buni jucatori ai centrului nostru vor face stagiul de pregatire centralizat alaturi de prima echipa”, a declarat Gabi Raduta, seful centrului de copii si juniori pentru Radio Dinamo1948.



Reunirea lotului a fost programata miercuri, 9 ianuarie, fiind urmata a doua zi de vizita medicala la Institutul National de Medica Sportiva (INMS) din Capitala.

Iata, mai jos, programul oficial al dinamovistilor:

9 ianuarie: reunirea lotului (Saftica)

10 ianuarie: vizita medicala (INMS)

11-25 ianuarie: stagiu de pregatire centralizata in Turcia (Antalya)

13 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Hajduk Split (Croatia)

16 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Sion (Elvetia)

20 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Metalurgs Liepaja (Letonia)

23 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Dinamo Moscova (Rusia)