Mircea Rednic vrea sa scape de ei, dar se tin tare! Ce jucatori nu vor sa plece de la Dinamo!

Mircea Rednic a disponibilizat opt jucatori pana in acest moment.

Dinamo trece prin cel mai negru sezon din istoria sa, iar antrenorul Mircea Rednic s-a aratat dezamagit de mai multi jucatori in acest sezon. Rednic a decis sa se desparta de mai multi jucatori pe care nu ii mai avea in plan. Pe langa cei opt jucatori care au parasit-o deja pe Dinamo, tehnicianul mai vrea sa renunte la Georgios Katsikas, Mircea Axente si Daniel Popa, insa cei trei nu se gandesc la acest lucru.

"In ultima vreme am avut multe probleme. Au fost patru sau cinci antrenori in doi ani, 10-15 fotbalisti, nu a fost deloc stabilitate la Dinamo. Ceea ce are nevoie Dinamo acum, cred, e mai multa stabilitate", a spus Katsikas la Digi Sport.

Mircea Axente considera ca nu a primit destule sanse la Dinamo si crede ca poate arata mai mult la formatia din Stefan cel Mare: "Nu am primit suficient de multe sanse. Eu cred ca pot ajuta Dinamo", a declarat jucatorul.

Atacantul lui "cainilo", Daniel Popa, este si el vizat de antrenorul lui Dinamo si poate pleca la orice echipa este gata sa ofere 200.000 de euro pentru el: "Eu mai am contract cu Dinamo inca patru ani. Stiu ca se cere suma de 200.000 de euro pe mine. Orice echipa mapoate transfera daca da acesti bani, insa eu vreau sa raman la Dinamo, sunt tanar. Mi-am pierdut increderea din cauza situatiei echipei. Si eu sunt vinovat pentru aceasta situatie, insa o vom scoate la capat", a spus Daniel Popa.