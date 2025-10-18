Replica echipei antrenate de Leo Grozavu a venit direct pe gazon, printr-o victorie clară, 2-0, în deplasarea de la U Cluj, prin care își consolidează prima poziție.



Impresarul nu s-a ferit de cuvinte și a criticat în termeni aspri situația actuală din campionat, arătând cu degetul spre granzii campionatului, pe care îi consideră principalii vinovați.



"Pentru Dinamo și Rapid e o rușine"



Becali a pus sub semnul întrebării valoarea lotului de la Botoșani și a țintit direct spre cluburile cu bugete și pretenții mult mai mari, precum FCSB, CFR Cluj, Rapid sau Dinamo.



"Este o ruşine ca în campionatul românesc să fie o echipă ca Botoşani pe primul loc. Este de neconceput. Aşa e de neconceput, ca ăştia să fie pe primul loc cu cei mai slabi jucători. Cu ghilimelele de rigoare. Jucători no name", a spus Ioan Becali, potrivit Fanatik, adăugând: "Câte puncte are CFR Cluj? Tot atâtea ca FCSB. De-aia zic că e o ruşine că Botoşani e pe primul loc. Dar şi pentru Dinamo şi Rapid e o ruşine. Tot ce e sub Botoşani, până la CFR Cluj şi FCSB este o ruşine pentru fotbalul românesc".



Liderul a dat replica la Cluj



Ca o replică tăioasă la cuvintele lui Ioan Becali, FC Botoșani și-a continuat parcursul excelent și a învins-o pe Universitatea Cluj chiar pe terenul acesteia, scor 2-0, în etapa a 13-a.



Moldovenii au controlat jocul, iar George Cîmpanu a deschis scorul în minutul 53 cu un șut superb de la distanță. Francezul Hervin Ongenda a stabilit rezultatul final în minutul 68, în urma unui contraatac.



Cu această victorie, FC Botoșani acumulează 28 de puncte și demonstrează că nu este o prezență întâmplătoare în fruntea Superligii, punând și mai multă presiune pe echipele de tradiție din fotbalul românesc.

