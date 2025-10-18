Cum arată clasamentul în Superliga după ce FC Botoșani a răpus-o pe U Cluj

Superliga, mereu surprinzătoare.

FC Botoșani, echipa lui Iftime, lider în Superliga

  • FC Botoşani şi-a consolidat poziţia de lider în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe Universitatea Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă, în deplasare, în etapa a 13-a.

Oaspeţii au deschis scorul prin Alexandru Cîmpanu (53), cu un şut din afara careului, iar Hervin Ongenda (68) a parafat victoria, cu un şut deviat de Dino Mikanovic.

Botoşănenii au avut şi o bară, prin Mikola Kovtaliuk (34).

''U'' Cluj a marcat prin Jovo Lukic (64), dar reuşita a fost anulată pentru ofsaid.

FC Botoşani e neînvinsă de nouă etape, în care are şapte victorii şi două egaluri, ultimele cinci etape însemnând tot atâtea victorii.

FC Universitatea Cluj - FC Botoşani 0-2 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Alexandru Cîmpanu (53), Hervin Ongenda (68).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi)

Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Vlad Baban (Iaşi)

Observatori: Octavian Şovre (Oradea) - CCA, Claudiu Boaru (Mediaş) - LPF

