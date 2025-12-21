Vestea dispariției celui pe care colegii și tribuna îl alintau „Keke” a venit din nordul Europei, țara sa adoptivă încă din anii '80. Jurnalistul Genu Tuțu a fost cel care a făcut tristul anunț despre plecarea dintre noi a omului care a definit o eră a fotbalului din Valea Jiului.



Stocker a îmbrăcat tricoul „minerilor” într-o perioadă romantică, dar extrem de dură a fotbalului, între 1966 și 1976. Cu un fizic impunător, descris de presa vremii drept unul „de baschetbalist”, fundașul central a adunat 271 de meciuri în prima ligă pentru Jiul, fiind pilonul echipei care a adus singurul trofeu major în vitrina clubului.



Teroarea atacanților: zidul Stocker - Tonca



Dincolo de statistici, Andrei Stocker rămâne în istorie prin parteneriatul defensiv legendar format alături de Gogu Tonca. Cei doi au alcătuit probabil cel mai fioros cuplu de fundași centrali văzut vreodată în campionatul românesc. Stilul lor intransigent și agresivitatea dusă la limită transformaseră stadionul din Petroșani într-o fortăreață unde adversarii intrau cu teamă.



Frica pe care o inspira cuplul Stocker - Tonca era resimțită acut chiar și de cei mai tehnici fotbaliști ai generației. Marcel Răducanu, fostul artist al Stelei, a dezvăluis deschis, într-o rememorare a acelor vremuri, strategia sa pentru a scăpa de marcajul celor doi: „Mă dădeam accidentat special ca să nu merg să joc acolo.”

