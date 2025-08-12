Finanțatorul moldovean este unul dintre cei mai vehemenți critici ai lui Gino Iorgulescu, despre care spune că este un lider absent.



Scandalul declanșat de modificarea regulamentului pentru a-i permite lui FCSB să-l reînscrie pe Malcom Edjouma pe lista pentru campionat a scos la iveală nemulțumiri mai vechi. Valeriu Iftime este convins că Liga are nevoie de un suflu nou și a identificat deja omul potrivit pentru a prelua funcția.



"Aș vota pentru cineva care are management în fotbal. Dani Coman este un președinte de club bun, un fost fotbalist, nu am vorbit cu el atât de mult, dar pare un tip inteligent. Eu m-am gândit însă la președintele de la CFR, Cristi Balaj", a punctat Iftime pentru Digisport.



"Votez pentru demitere, contra lui Becali!"



Patronul de la Botoșani a explicat că votul său pentru înlăturarea lui Gino Iorgulescu nu este legat strict de favorul făcut recent celor de la FCSB, ci de o lipsă generală de implicare a actualului președinte.



"Legat de demiterea lui Iorgulescu, eu votez pentru demitere, înțelegi? Nu că a făcut ceva, n-a făcut nimic! Și pentru că nu a făcut nimic, votez pentru demitere. Asta e tema mea. Contra lui Becali!", a zis Iftime, în exclusivitate pentru PRO TV.



Finanțatorul a continuat tirul la adresa șefului LPF: "Eu spun că LPF nu are un președinte. Trebuie să ai un președinte la ligă, evident, nu ca domnul celălalt care vorbea continuu. Adică de la unul care vorbea continuu la unul care nu vorbește deloc, trebuie unul de mijloc, care să aibă și idei și susținere".

