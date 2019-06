Patronul din Liga I care isi tine masinile in garaj si merge cu metroul si autobuzul prin Bucuresti: "Oamenii ma mai recunosc! Ma felicita"

Valeriu Iftime, patronul lui FC Botosani, pacaleste traficul din Bucuresti mergand cu metroul. El spune ca orasul e sufocat de masini si se descurca mai usor cu transportul in comun.

Valeriu Iftime are in garaj cateva masini destul de luxoase, dar se plimba cu ele doar cand sta la Botosani. Cand vine in Bucuresti, acesta prefera metroul ori autobuzul. Uneori merge si cu taxiul. Afaceristul a povestit ca oamenii il mai recunosc din cand in cand.

"Eu am cateva masini. Masini de...patron de fotbal. Acum vreau sa-mi iau una electrica, pentru ca nu consuma carburant. Merg si cu bicicleta. In Bucuresti este greu sa nu folosesti taxiul, metroul sau autobuzul. E foarte, foarte aglomerat. Ma mai recunoaste lumea in metrou. Nu sunt agresivi oamenii, doar ma intreaba ce fac. In principiu nu am fost apostrofat. Ma felicita pentru ce fac la Botosani", a spus Iftime pentru ProSport.

Iftime, despre reprosurile ca e "vandut FCSB-ului"



Valeriu Iftime spune ca unii oameni ii mai reproseaza faptul ca echipa sa a pierdut de prea multe ori contra FCSB-ului. Unii spun ca Botosaniul a pierdut chiar suspect de multe meciuri contra ros-albastrilor.

"Nu poti sa-i raspunzi unui om daca iti spune asta in fata. M-a intrebat cineva, care era stelist, cu CSA-ul. Mi-a zis: "Domnu' Iftime, va recunosc, va apreciez. Colegii mei sunt ca sunteti vandut lui Becali".

Eu cu Becali m-am vazut o singura data in viata. Am facut afaceri pentru fotbal, il apreciez ca au ramas banii adusi de la UEFA in fotbalul romanesc. Este printre putinii patroni care au vandut fotbalisti si banii au ramas in fotbal, nu i-a dus prin televizoare. A finantat foarte mult fotbalul romanesc", a mai spus Valeriu Iftime.