ADIO FCSB?! De Nooijer, oferta de ultima ora. Surpriza URIASA: cine vrea sa-l ia de la Viitorul

Bradley De Nooijer nu vrea sa joace pentru alta echipa din Romania in afara de Viitorul.

Olandezul a transmis asta atat in discutiile cu clubul, cat si lui Gigi Becali, care l-a ofertat in aceasta vara. De Nooijer va opta fie pentru un transfer in strainatate, fie pentru inca un sezon alaturi de Hagi la Viitorul.

Pe langa interesul din Italia si din liga secunda engleza, lista urmaritorilor lui De Nooijer mai primeste un nume. Conform surselor www.sport.ro chiar Antwerp, viitoare adversara a lui Hagi in turul 2 preliminar al Europa League, l-ar dori pe Bradley.

De Nooijer, 21 de ani, a venit liber de contract la Viitorul acum doi ani, de la Dordrecht. In ultimul sezon, De Nooijer are 31 de aparitii in tricoul echipei lui Hagi.