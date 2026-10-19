FCSB s-a impus în fața lui FC Voluntari, scor 2-1, într-un meci jucat în deplasare, din runda a 12-a a Superligii.

Golurile roș-albaștrilor au fost marcate de Arnold Garita (27') și Alexandru Stoian (85'), în timp ce ilfovenii au înscris prin Remus Gutea (59').

Ce vrea să facă Alexandru Stoica după ce a salvat-o iar pe FCSB: „E visul meu”

Atacantul de 18 ani a recidivat după golul din partida cu Oțelul și a marcat din nou golul victoriei al echipei sale.

Alexandru Stoian a dezvăluit că visul său este să marcheze împotriva lui Rapid și a spus că Laurențiu Reghecampf i-a spus că va marca înaintea meciului cu ilfovenii.

„Sunt fericit că intru și să-mi ajut echipa, că suntem într-o perioadă bună, două meciuri consecutive câștigate și sperăm să o ținem tot așa. Mister mi-a zis să dau gol. Noi am început bine meciul după au preluat ei ștafeta și cam atât.

Cred că a dat el pe lângă ea (n.r. Șuteu) m-a atins pe mine în genuchi și a intrat mingea în poartă.

Mai sunt 5 zile până atunci. O să pregătim bine meciul și vrem să luăm toate cele trei puncte. E visul meu de când eram mic să dau gol cu Rapid”, a spus Alexandru Stoian, la Prima Sport.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul șase în clasament și are 18 puncte după 12 etape în Superliga. Roș-albaștrii au două victorii consecutive cu Laurențiu Reghecampf.

Ilofvenii rămân pe poziția a 15-a și au 8 puncte după 12 partide și au ajuns la a patra înfrângere consecutivă.