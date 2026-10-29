Cristiano Ronaldo, reacție tranșantă după ce a câștigat premiul de cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie

Cristiano Ronaldo, reacție tranșantă după ce a câștigat premiul de cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie Fotbal extern
SPORT.RO
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A fost votat cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie, cu Messi și Ronaldo singuri în TOP 12!

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Din articol

Cristiano Ronaldo a fost numit cel mai bun ”Balon de Aur” din toate timpurile, după ce France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile).

În urma voturilor, fiecare nominalizare costând câte un euro, Cristiano Ronaldo 2008 a ieșit cel mai spectaculos ”Balon de Aur” câștigat vreodată.

Cristiano Ronaldo, reacție tranșantă după ce a câștigat premiul de cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie

La o zi după ce a fost făcut public faptul că Ronaldo a câștigat ”BOAT”, starul portughez a publicat pe rețelele social media o postare în care și-a arătat recunoștința față de toți cei care l-au votat.

”Fotbalul e al fanilor! Mulțumesc tuturor fanilor din întreaga lume, BOAT este al vostru!”, a scris Cristiano Ronaldo pe contul său oficial de Instagram. Postarea a strâns aproape zece milioane de aprecieri în trei ore.

France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile) sau mai bine zis alegerea prin vot popular a celui mai apreciat câștigător al Balonului de Aur din istorie.

Perioada votării a fost 1-27 octombrie 2026, iar costul unui vot a fost de 1 euro. Voturile multiple au fost permise, cu plata unui euro pentru fiecare dintre acestea. Miercuri, 28 octombrie, a fost oficializat și numele câștigătorul.

Cum arată clasamentul final

  • 1. Cristiano Ronaldo - 2008
  • 2. Lionel Messi - 2012
  • 3. Cristiano Ronaldo - 2017
  • 4. Lionel Messi - 2023
  • 5. Cristiano Ronaldo - 2016
  • 6. Cristiano Ronaldo - 2014
  • 7. Lionel Messi - 2015
  • 8. Cristiano Ronaldo - 2013
  • 9. Lionel Messi - 2011
  • 10. Lionel Messi - 2009
  • 11. Lionel Messi - 2019
  • 12. Lionel Messi - 2021
  • 13. Ronaldo Nazário - 2002
  • 14. Lionel Messi - 2010
  • 15. Ronaldo Nazário - 1997
  • 16. Kevin Keegan - 1979
  • 17. Johan Cruyff - 1974
  • 18. Michel Platini - 1984
  • 19. Franz Beckenbauer - 1976
  • 20. Marco van Basten - 1988
  • 21. Johan Cruyff - 1971
  • 22. Johan Cruyff - 1973
  • 23. Franz Beckenbauer - 1972
  • 24. Michel Platini - 1985
  • 25. Marco van Basten - 1989
  • 26. Alfredo Di Stéfano - 1957
  • 27. Kevin Keegan - 1978
  • 28. Marco van Basten - 1992
  • 29. Michel Platini - 1983
  • 30. Karl-Heinz Rummenigge - 1981
  • 31. Alfredo Di Stéfano - 1959
  • 32. Karl-Heinz Rummenigge - 1980
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