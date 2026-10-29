Cristiano Ronaldo a fost numit cel mai bun ”Balon de Aur” din toate timpurile, după ce France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile).

În urma voturilor, fiecare nominalizare costând câte un euro, Cristiano Ronaldo 2008 a ieșit cel mai spectaculos ”Balon de Aur” câștigat vreodată.

Cristiano Ronaldo, reacție tranșantă după ce a câștigat premiul de cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie

La o zi după ce a fost făcut public faptul că Ronaldo a câștigat ”BOAT”, starul portughez a publicat pe rețelele social media o postare în care și-a arătat recunoștința față de toți cei care l-au votat.

”Fotbalul e al fanilor! Mulțumesc tuturor fanilor din întreaga lume, BOAT este al vostru!”, a scris Cristiano Ronaldo pe contul său oficial de Instagram. Postarea a strâns aproape zece milioane de aprecieri în trei ore.