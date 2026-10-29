Cristiano Ronaldo a fost numit cel mai bun ”Balon de Aur” din toate timpurile, după ce France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile).
În urma voturilor, fiecare nominalizare costând câte un euro, Cristiano Ronaldo 2008 a ieșit cel mai spectaculos ”Balon de Aur” câștigat vreodată.
Cristiano Ronaldo, reacție tranșantă după ce a câștigat premiul de cel mai bun ”Balon de Aur” din istorie
La o zi după ce a fost făcut public faptul că Ronaldo a câștigat ”BOAT”, starul portughez a publicat pe rețelele social media o postare în care și-a arătat recunoștința față de toți cei care l-au votat.
”Fotbalul e al fanilor! Mulțumesc tuturor fanilor din întreaga lume, BOAT este al vostru!”, a scris Cristiano Ronaldo pe contul său oficial de Instagram. Postarea a strâns aproape zece milioane de aprecieri în trei ore.
France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile) sau mai bine zis alegerea prin vot popular a celui mai apreciat câștigător al Balonului de Aur din istorie.
Perioada votării a fost 1-27 octombrie 2026, iar costul unui vot a fost de 1 euro. Voturile multiple au fost permise, cu plata unui euro pentru fiecare dintre acestea. Miercuri, 28 octombrie, a fost oficializat și numele câștigătorul.
Cum arată clasamentul final
- 1. Cristiano Ronaldo - 2008
- 2. Lionel Messi - 2012
- 3. Cristiano Ronaldo - 2017
- 4. Lionel Messi - 2023
- 5. Cristiano Ronaldo - 2016
- 6. Cristiano Ronaldo - 2014
- 7. Lionel Messi - 2015
- 8. Cristiano Ronaldo - 2013
- 9. Lionel Messi - 2011
- 10. Lionel Messi - 2009
- 11. Lionel Messi - 2019
- 12. Lionel Messi - 2021
- 13. Ronaldo Nazário - 2002
- 14. Lionel Messi - 2010
- 15. Ronaldo Nazário - 1997
- 16. Kevin Keegan - 1979
- 17. Johan Cruyff - 1974
- 18. Michel Platini - 1984
- 19. Franz Beckenbauer - 1976
- 20. Marco van Basten - 1988
- 21. Johan Cruyff - 1971
- 22. Johan Cruyff - 1973
- 23. Franz Beckenbauer - 1972
- 24. Michel Platini - 1985
- 25. Marco van Basten - 1989
- 26. Alfredo Di Stéfano - 1957
- 27. Kevin Keegan - 1978
- 28. Marco van Basten - 1992
- 29. Michel Platini - 1983
- 30. Karl-Heinz Rummenigge - 1981
- 31. Alfredo Di Stéfano - 1959
- 32. Karl-Heinz Rummenigge - 1980