UTA Arad primește vizita celor de la FC Botoșani, de la ora 14:00, în etapa a 27-a din SuperLiga. Partida de pe Arena „Francisc Neuman” va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro și este crucială în lupta pentru play-off.

Pe aici nu se trece! Anestis a făcut minuni în meciul din Superliga: trei parade la rând

La momentul redactării articolului UTA o conduce pe FC Botoșani cu 1-0, după reușita lui Pospelov din minutul 22.

Scorul putea să fie mult mai mare, dacă FC Botoșani nu l-ar fi avut pe Anestis în poartă.

Portarul moldovenilor a reușit trei parade în fața atacanților arădenilor. Grecul le-a repsins pe rând șuturile lui Abdalah, Tzonis și Costache.