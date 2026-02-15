GALERIE FOTO Pe aici nu se trece! Anestis a făcut minuni în meciul din Superliga: trei parade la rând

Pe aici nu se trece! Anestis a făcut minuni în meciul din Superliga: trei parade la rând Superliga
Anestis a făcut minuni în meciul UTA - FC Botoșani.

UTA FC Botoșani Superliga Anestis portar Abdallah
UTA Arad primește vizita celor de la FC Botoșani, de la ora 14:00, în etapa a 27-a din SuperLiga. Partida de pe Arena „Francisc Neuman” va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro și este crucială în lupta pentru play-off.

Pe aici nu se trece! Anestis a făcut minuni în meciul din Superliga: trei parade la rând

La momentul redactării articolului UTA o conduce pe FC Botoșani cu 1-0, după reușita lui Pospelov din minutul 22.

Scorul putea să fie mult mai mare, dacă FC Botoșani nu l-ar fi avut pe Anestis în poartă.

Portarul moldovenilor a reușit trei parade în fața atacanților arădenilor. Grecul le-a repsins pe rând șuturile lui Abdalah, Tzonis și Costache.

  • Ansestis bun
Sursă: Digi Sport

Echipele de start din UTA - FC Botoșani:

  • UTA (4-2-3-1): Tordai - Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic - Sota, Odada - V. Costache, A. Roman, Tzionis - Abdallah

Rezerve: L. Roșu, Iacob, Benga, Stolnik, Popescu, Hrezdac, L. Mihai, Țăroi, Gojkovic, Ciubăncan, Ndon, Van Durmen

Absenți: Padula, Gorcea (accidentați)

Antrenor: Adrian Mihalcea

  • FC Botoșani (4-2-3-1): Anestis - Friday Adams, Miron, Suta, R. Creț - Bordeianu, C. Petro - Dumiter, Ongenda, Pănoiu - Enzo Lopez

Rezerve: Kukic, Pavlovic, Bota, Diaw, Țigănașu, Papa, G. David, D. Dumitru, Bodișteanu, Cîmpanu, Mailat, Kovtaliuk

Absenți: Sadiku (nerefăcut)

Antrenor: Leo Grozavu

