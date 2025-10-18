Jayson Papeau a lăsat, nu o dată, impresia că e genul de fotbalist mingicar, dar ineficient.

Când te uiți la jocul său, în care face, într-adevăr, niște dribbling-uri frumoase, rămâi cu impresia că Papeau ar fi trebuit să fie jucător de futsal. Probabil, de aceea, Rapid l-a dat la Al-Markhiya (Qatar), în 2024, de unde francezul a devenit liber de contract, în iulie 2025. Și, după niște luni în care a stat pe tușă, Papeau a semnat cu Unirea Urziceni, la începutul lunii octombrie.

Papeau: „Am greșit. Îmi pare rău“

Astăzi, Jayson Papeau a fost în prim-plan, în meciul Universitatea Craiova – Unirea Slobozia (3-1).

Mai întâi, s-a remarcat prin golul său superb din minutul 61. Apoi însă, în minutul 64, a „reușit“ să aibă ratarea anului, după cum Sport.ro a explicat aici. La interviul de după meci, aripa franceză a explicat ce a vrut să facă din 3-4 metri de poartă.

„Golul meu a fost frumos, dar preferam să nu marchez și să câștigăm. La ratare... Cred că am ezitat puțin. Inițial, am vrut să mai fac o fentă. Apoi, mi-am dat seama că sunt prea aproape de portar și am ales să șutez la colțul din dreapta portarului. Dar el a ghicit intenția mea. Am greșit. Îmi pare rău. Ar fi trebuit să șutez tare pe centrul porții“, a spus Papeau.

