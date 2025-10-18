Putea fi erou, însă a sfârșit prin a se bloca în fața porții



În minutul 64 al confruntării din Bănie, Papeau a fost protagonistul unei faze incredibile. Jucătorul de la Slobozia a scăpat singur în duel cu portarul Craiovei, Isenko, având tot timpul necesar să decidă soarta fazei.



Spre uluirea tuturor, atacantul oaspeților a ratat inexplicabil dintr-o poziție ideală, la doar câțiva metri de poartă. Șutul său slab a fost parat fără mari emoții de Isenko, care a menținut astfel echilibrul pe tabela de marcaj. Această ocazie uluitoare vine la doar câteva minute după ce tot Papeau reușise să egaleze cu un șut superb.



La scurt timp după această fază, Universitatea Craiova a reușit să marcheze și să revină în avantaj. La momentul redactării acestei știri, tabela de marcaj arăta 2-1 pentru olteni.

