Într-un meci amical jucat luni, echipa Palestinei, cu atacantul Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) titular, a învins o echipă experimentală a Algeriei cu scorul de 1-0.
Atacantul din Superligă este născut în Suedia, dar reprezintă din acest an Palestina la nivel internațional.
Joia trecută, Algeria B (de fapt, oficial ”Algeria A”, echipă națională cu jucători convocați doar din campionatul intern) întrecuse Palestina cu 3-0.
Reprezentativa Algeriei s-a calificat deja la Campionatul Mondial din 2026.
Rezultatele și marcatorii partidelor amicale disputate luni
Uzbekistan - Uruguay 1-2, partidă disputată la Kuala Lumpur (Malaysia)
Au marcat: Ruslanbek Jianov 82, respectiv Facundo Torres 51, Juan Sanabria 60.
* Uzbekistan este deja calificată la Campionatul Mondial din 2026
Muntenegru - Liechtenstein 2-1
Au marcat: Milutin Osmajic 74, Viktor Djukanovic 88, respectiv Aron Sele 27.
Algeria - Palestina 0-1
A marcat: Ziad Qunbar 38.
Foto: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
Info: Agerpres