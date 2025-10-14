Din articol Rezultatele și marcatorii partidelor amicale disputate luni

Într-un meci amical jucat luni, echipa Palestinei, cu atacantul Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) titular, a învins o echipă experimentală a Algeriei cu scorul de 1-0. Atacantul din Superligă este născut în Suedia, dar reprezintă din acest an Palestina la nivel internațional.



Joia trecută, Algeria B (de fapt, oficial ”Algeria A”, echipă națională cu jucători convocați doar din campionatul intern) întrecuse Palestina cu 3-0. Reprezentativa Algeriei s-a calificat deja la Campionatul Mondial din 2026.



Uzbekistan - Uruguay 1-2, partidă disputată la Kuala Lumpur (Malaysia) Au marcat: Ruslanbek Jianov 82, respectiv Facundo Torres 51, Juan Sanabria 60. * Uzbekistan este deja calificată la Campionatul Mondial din 2026 Muntenegru - Liechtenstein 2-1 Au marcat: Milutin Osmajic 74, Viktor Djukanovic 88, respectiv Aron Sele 27. Algeria - Palestina 0-1 A marcat: Ziad Qunbar 38. Foto: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم Info: Agerpres

