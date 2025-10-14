VIDEO Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a învins o națională calificată la CM 2026!

Cu Assad Al Hamlawi de la Universitatea Craiova titular, Palestina a învins o națională calificată la CM 2026!
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Atacantul din Superligă este născut în Suedia, dar reprezintă Palestina la nivel internațional.

AlgeriaUniversitatea CraiovaZiad QunbarAssad Al-Hamlawipalestina
Într-un meci amical jucat luni, echipa Palestinei, cu atacantul Assad Al Hamlawi (Universitatea Craiova) titular, a învins o echipă experimentală a Algeriei cu scorul de 1-0. 

Atacantul din Superligă este născut în Suedia, dar reprezintă din acest an Palestina la nivel internațional.

Joia trecută, Algeria B (de fapt, oficial ”Algeria A”, echipă națională cu jucători convocați doar din campionatul intern) întrecuse Palestina cu 3-0. 

Reprezentativa Algeriei s-a calificat deja la Campionatul Mondial din 2026.

Rezultatele și marcatorii partidelor amicale disputate luni

Uzbekistan - Uruguay 1-2, partidă disputată la Kuala Lumpur (Malaysia)

Au marcat: Ruslanbek Jianov 82, respectiv Facundo Torres 51, Juan Sanabria 60.

* Uzbekistan este deja calificată la Campionatul Mondial din 2026

Muntenegru - Liechtenstein 2-1

Au marcat: Milutin Osmajic 74, Viktor Djukanovic 88, respectiv Aron Sele 27.

Algeria - Palestina 0-1

A marcat: Ziad Qunbar 38.

Foto: الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

Info: Agerpres

