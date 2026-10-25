Tehnicianul formației din Gruia a reclamat comportamentul suporterilor dinamoviști din finalul partidei din etapa a 13-a a Superligii, care au scandat mesaje rasiste, și a cerut intervenția arbitrilor în astfel de situații.

„O felicit pe Dinamo, felicit și galeria adversă care la final a început iar cu scandări rasiste, nu știu dacă ați auzit, lucruri care nu-și au locul pe terenul de fotbal. M-au făcut de etnie rromă... țin să le spun celor de la Dinamo că sunt alb și câteodată când am emoții mă albesc și mai tare, de-mi spune mama să iau calciu, deci sunt destul de alb, deci nu sunt cum strigau ei.

Ca să vă spun exact, ați văzut cum se striga? «Țiganule, țiganule!» Consider că aceste scandări nu-și au locul pe terenul de fotbal. Opriți-vă! Ieri, la meciul Rapidului, un stadion întreg a auzit. Nu se ia nicio măsură. Trebuie să oprești meciul, nu se poate așa ceva. O să ajungem să ne băgăm cuțite în noi. O să ajungem să sară unul gardul. N-ai cum să mă faci țigan și să strigi: «Țiganule, țiganule!» Dar o să merg la solar să arăt cum consideră ei că sunt eu, să le fac pe plac”, a răbufnit Șumudică la conferință.