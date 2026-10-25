VIDEO „Țiganule, țiganule!” Marius Șumudică a răbufnit după remiza din Gruia: „O să ajungem să ne băgăm cuțite în noi!”

„Țiganule, țiganule!” Marius Șumudică a răbufnit după remiza din Gruia: „O să ajungem să ne băgăm cuțite în noi!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Marius Șumudică, antrenorul celor de la CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă la conferința de presă susținută după remiza de pe teren propriu cu Dinamo, scor 2-2.

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Tehnicianul formației din Gruia a reclamat comportamentul suporterilor dinamoviști din finalul partidei din etapa a 13-a a Superligii, care au scandat mesaje rasiste, și a cerut intervenția arbitrilor în astfel de situații.

„O felicit pe Dinamo, felicit și galeria adversă care la final a început iar cu scandări rasiste, nu știu dacă ați auzit, lucruri care nu-și au locul pe terenul de fotbal. M-au făcut de etnie rromă... țin să le spun celor de la Dinamo că sunt alb și câteodată când am emoții mă albesc și mai tare, de-mi spune mama să iau calciu, deci sunt destul de alb, deci nu sunt cum strigau ei. 

Ca să vă spun exact, ați văzut cum se striga? «Țiganule, țiganule!» Consider că aceste scandări nu-și au locul pe terenul de fotbal. Opriți-vă! Ieri, la meciul Rapidului, un stadion întreg a auzit. Nu se ia nicio măsură. Trebuie să oprești meciul, nu se poate așa ceva. O să ajungem să ne băgăm cuțite în noi. O să ajungem să sară unul gardul. N-ai cum să mă faci țigan și să strigi: «Țiganule, țiganule!» Dar o să merg la solar să arăt cum consideră ei că sunt eu, să le fac pe plac”, a răbufnit Șumudică la conferință.

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CFR Cluj a scăpat victoria printre degete în trei minute

Partida arbitrată de Florin Andrei a început cu oaspeții în atac. Portarul gazdelor, Vâlceanu, a intervenit la șutul din interiorul careului trimis de Armstrong în minutul 10, iar în minutul 19 a reținut lovitura de cap expediată de Zandbergen.

Clujenii au deschis însă scorul în minutul 27, prin Cordea, care a marcat cu un șut din afara careului. Jucătorii pregătiți de Marius Șumudică au fost aproape de majorarea scorului în minutul 33, când Ignat a trimis cu capul în bară, dar fundașul și-a luat revanșa în minutul 61, când a punctat pentru 2-0.

Gruparea antrenată de Nuno Campos a restabilit egalitatea în doar trei minute pe finalul întâlnirii. Cîrjan a redus din diferență în minutul 78 cu o execuție din careu, iar în minutul 81 Zandbergen a înscris cu capul din centrarea lui Tarbă, intrat pe teren în minutul 73.

În urma acestui rezultat, Dinamo ocupă primul loc în clasamentul Superligii, cu 30 de puncte, în timp ce CFR Cluj se află pe poziția a 9-a, cu 17 puncte.

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