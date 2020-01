"Pana acum au avut nevoie de mine?" Ca la ei la nimeni! Danciulescu si Prunea ocupa scaunul pedepsitilor la Dinamo! Team-managerul "cainilor" cere explicatii dupa ce conducerea l-a "faultat"

Ionel Danciulescu a vorbit despre situatia sa de la Dinamo.

Dinamo trece printr-o situatia delicata in acest moment. Le-a plecat unul dintre cei mai buni jucatori din echipa si totodata unul dintre cei mai buni din Liga 1, Dan Nistor. Formatia din Stefan cel Mare va pleca in cantonament, insa Ionel Danciulescu si Florin Prunea nu stiu daca vor merge alaturi de echipa in cantonament.

"Am stat si suntem zi de zi langa echipa. In momentul actual nu stim mare lucru. Nu stiu dadca suntem in plan sa mergem sau nu. Eu cred ca este adevarat ce s-a scris. Normal si fair-play ar fi fost sa ni se spuna si noua. Eu sunt la Saftica cu Florin, zi de zi langa echipa. Ceea ce stiu eu sa fac cel mai bine este sa fiu langa echipa. Eu sunt team-manager la echipa.

Nu ni s-a spus daca plecam sau sa ne facem bagajele, dar mai avem timp pana luni. Nu am de unde sa stiu ce se intampla, daca nu am avut dialog direct cu nimeni de la birouri. Noi o sa mergem la antrenament si maine, si poimaine, pana la urma cred ca ne va anuntat si pe noi cineva, ne va spune si programul nostru. Nimeni nu ne-a zis plecati sau nu, nu ni s-a spus absolut nimic. O sa intrebam si noi, nu putem sa stam asa in starea asta de incertitudine. Daca nu sunt dorit alaturi de echipa, nu am ce sa fac. Pot sa schimb eu gandirea altora. Nu stiu daca mi-am luat concediu de cand sunt la Dinamo, nu m-am gandit la lucrul asta. Trebuie sa fie cineva alaturi de echipa, poate se duce domnul Balanescu, este si asta o varianta. Eu si Florin am stat zi de zi langa echipa.

Nu stiu ce o sa fac, da nu merg in cantonament. Probabil o sa ma duc la birouri. Poate o sa vorbeasca cineva si cu mine, daca ma vad acolo. Nu ne-a intrebat nimeni de transferuri. Nici nu am stiut de jucatorul asta care a venit acum, nici nu-i stiu numele. Pana acum au avut nevoie de Danciulescu?", a spus Ionel Danciulescu, la digi.