Becali zicea ca e "MESSI" si il anunta ca pe o SUPER LOVITURA la FCSB! Dinamo incearca BOMBITA iernii si vrea sa-l ia! Cu cine negociaza

FCSB a renuntat usor la el, iar de atunci cariera lui a luat-o in jos.

Acum fix un an, Florentin Matei (26 de ani) revenea printre stelisti. Matei era anuntat de Becali drept o super lovitura si comparat din nou cu Messi, asa cum se intamplase si in urma cu un deceniu. Pustiul iesit din academia Stelei n-a primit prea multe sanse nici in 2010, nici in 2019. Becali l-a interzis in echipa, apoi i-a reziliat contractul.

Matei a ajuns in vara la Astra, insa nici aici n-a avut nivelul asteptat.

Mijlocasul ofensiv e acum liber de contract si poate ajunge la orice echipa interesata sa-l aiba. Conform surselor www.sport.ro, Matei e curtat insistent de Dinamo! Florentin a mai fost in atentia cainilor in cel putin doua randuri, ultima data in vara. Atunci, numirea lui Rednic l-a scos de pe lista de transferuri a 'cainilor'. Acum, dinamovistii incearca sa-l convinga sa accepte in dretrimentul unei oferte concrete de la Apollon Limassol. 'Cainii' sunt optimisti ca il vor putea face sa semneze, in ciuda situatiei dificile din club. Lui Matei i se propune un salariu de peste 10 000 de euro pe luna!



Florentin Matei are 13 jocuri in 2019 pentru Astra, 12 in campionat si unul in Cupa Romaniei. Matei a reusit doua pase de gol.