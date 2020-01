BREAKING NEWS | Florin Bratu a fost prezentat la noua sa echipa! Cu cine a semnat fostul antrenor al lui Dinamo! Anuntul a fost facut OFICIAL

Florin Bratu a fost prezentat la noua sa echipa.

Fostul antrenor al celor de la Dinamo, Florin Bratu, a fost prezentat astazi la Concordia Chiajna. Clubul ilfovean a postat un comunicat de presa prin care il prezinta oficial pe Bratu ca noul antrenor al echipei. Concordia Chiajna este a doua echipa pe care o va antrena Bratu in acest sezon, dupa ce a fost pentru o scurta perioada antrenorul celor de la Turris Turnu Magurele.

"Bun venit, Florin Bratu!

Tehnicianul in varsta de 40 de ani a fost numit astazi, 08.01.2020, antrenor principal la CS Concordia Chiajna. Prima intalnire cu "vulturii" va avea loc joi, 09.01.2020, atunci cand este programata reunirea lotului. Intreg colectivul clubului ii ureaza mult succes in indeplinirea obiectivului echipei noastrea si il asigura de tot sprijinul necesar! Bine ai venit, mister!", se arata in comunicatul emis de club ilfovean.