Implicat în lupta pentru promovare din Liga 2, antrenorul urmărește ”detașat” tot ce se întâmplă în Superligă. A remarcat aspecte interesante în lupta pentru primele poziții și a spus cine are, în opinia sa, ”un plus față de celelalte”.



Burcă se declară impresionat de Dinamo, FCSB și Rapid, dar remarcă un plus în jocul celor de la Universitatea Craiova, echipă pe care multe voci importante din fotbalul românesc o văd favorită la titlu.



Ovidiu Burcă: ”Craiova are un plus față de celelalte”



Lupta pentru locurile fruntașe este destul de strânsă. De la locul patru, ocupat de Dinamo, până la prima poziție, pe care este Universitatea Craiova, sunt doar două puncte, cu nouă etape înainte de finalul sezonului regulat.



„Urmăresc ca un simplu spectator, mă uit la foarte mult meciuri, dar cu detașare. Mi se pare că nivelul este destul de bun, pare că fotbalul crește, sunt echipele de tradiție care vin, cum e Argeșul, care face un campionat foarte bun, Dinamo e la al doilea campionat în care se vede că face pași spre progres.

Avem Craiova care e implicată, U Cluj, avem Galațiul care a arătat foarte bine în prima parte a sezonului, Rapidul e un club cu pretenții și sunt foarte multe așteptări acolo.



Din punct de vedere al fotbalului, mi se pare că cei de la Craiova au un plus față de celelalte. Dinamo mi-a plăcut în prima parte a sezonului, FCSB care propune același tip de fotbal, cu jucători de mare calitate și un fotbal plăcut. Sunt lucruri interesante de urmărit anul ăsta. E o luptă interesantă”, a spus Ovidiu Burcă, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

