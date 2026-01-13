Ciprian Marica, fostul internațional, implicat ca acționar la Farul Constanța, urmărește lupta din partea superioară a clasamentului și merge pe mâna celor de la Universitatea Craiova în lupta pentru titlu.



Oltenii au profitat de pașii greșiți făcuți de prmiele trei clasate și, cu victoria împotriva celor de la Csikszereda (5-0), sunt acum pe primul loc în Superligă. Multe voci importante din fotbalul românesc îi văd pe cei de la Craiova favoriți la titlu.



Marica a remarcat parcursul bun al celor de la FCSB din ultimele etape, dar spune că oltenii au prima șansă pentru a câștiga titlul la finele acestui sezon.



Ciprian Marica crede că Universitatea Craiova are cele mai mari șanse la titlu



„N-aș putea să spun că mă impresionează o echipă astăzi, că de departe X este cea mai bună echipă. Dinamo mi se pare că are un joc colectiv bun, însă mai are nevoie de un atacant, de un lider.



Acolo toți par a fi un grup bun în jurul lui Kopic, care face o treabă excelentă. Să vedem și ce întăriri vor mai aduce, ce jucători, pentru că pot fi și ei o posibilă candidată.



Craiova oscilează. Are meciuri foarte bune, meciuri mai puțin bune. Jucători de la care ai așteptări fac meciuri excelente, dar există meciuri în care sunt anonimi. Totuși, parcă Universitatea Craiova miroase a campioană, dintre toate.



FCSB vine bine din urmă, dar parcă aș spune despre Craiova că ar avea cele mai mari șanse. Acum, sigur, nu pot să fiu Nostradamus să prezic cine va câștiga campionatul”, a spus Ciprian Marica, potrivit GSP.ro.



Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu



Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.



Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

