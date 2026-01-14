Valentin Țicu (25 de ani) este, până acum, singurul transfer oficial de la Dinamo, urmând să mai apară și altele, după spusele conducerii, chiar dacă perioada de pregătire din Antalya s-a încheiat.



Costel Orac (66 de ani), fostul mare atacant al lui Dinamo, a remarcat faptul că ”roș-albii” au stat foarte bine din punct de vedere defensiv în prima parte a sezonului și a subliniat importanța unui atacant.



Costel Orac a spus totul după ce a văzut campania de transferuri a lui Dinamo: ”La asta mă așteptam”



De altfel, și conducerea clubului a spus că va transfera un vârf de careu în această perioadă de mercato, având în vedere că Stipe Perica și Alexandru Pop nu au dat randamentul așteptat de staff-ul tehnic.



„Eu mă așteptam la mutări de la mijloc în sus. Când spun mutări, mă refer la creșterea concurenței. Din punct de vedere defensiv, ce am văzut eu până acum, echipa stă destul de bine. Aveam problema în partea stângă, unde aveam un singur fundaș, era clar că avem nevoie. Mă așteptam la vârfuri să apară ceva.



Din ce am văzut în tur, este important, dar contează mai puțin ce cred eu. Eu văd lucrurile din exterior”, a spus Costel Orac, pentru Sport.ro.



Dinamo este pe locul patru după 21 de etape, cu 38 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani. Primul meci din 2026 va fi dificil, în compania celor de la Universitatea Cluj, echipă care vine după trei victorii consecutive în campionat.



Ianis Târbă semnează cu Dinamo. Antrenorul de la Celta Vigo a confirmat mutarea



După ce l-a adus gratis pe fundașul stânga Valentin Țicu (25 de ani), liber de contract după plecarea de la Petrolul, Dinamo și-a asigurat serviciile extremei dreapta Ianis Târbă (19 ani), care sosește de la echipa secundă a lui Celta Vigo.



În weekend, presa din Spania a anunțat că firma de impresariat a celebrului Jorge Mendes s-a ocupat de trecerea lui Ianis Târbă la Dinamo. Pentru moment nu este clar dacă este vorba de un împrumut sau de un transfer definitiv al internaționalului de juniori.

