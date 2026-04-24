Gabi Balint a răbufnit la adresa lui Rădoi și a lui Gigi Becali: ”Amatorism cu toate literele mari!”

Roș-albaștrii sunt acum în căutarea unui nou antrenor, iar conducerea clubului este decisă să numească un antrenor străin.

Gabi Balint, despre situația de la FCSB: ”Amatorism incredibil!”

Gabi Balint a avut o reacție dură în legătură cu situația de la FCSB. Fostul mare fotbalist este de părere că totul a fost tratat cu foarte mult amatorism, atât de Mirel Rădoi, cât și de Gigi Becali.

De altfel, Balint susține că toate aceste alegeri au adus-o pe FCSB în play-out, după două sezoane în care roș-albaștrii au câștigat titlul.

”Unde să se mai prăbușească, nu s-au prăbușit destul în play-out? Nu cred, eu cred că va juca barajul pentru Europa, asta e clar. Ăsta e obiectivul lor acum. Referitor la plecarea lui Rădoi, mi s-a părut așa o chestie de amatorism și din partea lui, și din partea clubului, când l-au numit cum l-au numit. Totul a fost de un amatorism incredibil. <<Vin să vă ajut, nu vreau nimic, vin până în vară, că în vară plec, apoi vă las după câteva meciuri>>.

Și patronul îl face varză pe Chiricheș după un meci câștigat. Toate astea... zău, amatorism cu A mare, cu toate literele mari, cum nu am mai văzut până acum. E incredibil, incredibil să vezi lucru de genul ăsta la nivelul ăsta, dar asta e. Uite unde te aduc lucrurile astea. Tot suporterii se întreabă ce se întâmplă”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.