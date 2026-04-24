Pep Guardiola, gata să negocieze pentru a deveni selecționer!

Fost antrenor la Barcelona și Bayern Munchen, cu care a reușit alte performanțe impresionante, Guardiola mai are contract cu Manchester City până în 2027 și sunt zvonuri potrivit cărora ”mandatul” său la City s-ar putea încheia.

Pep Guardiola e tentat să preia Italia!

Leonardo Bonucci (38 de ani) a ”aruncat” o variantă în spațiul public în ultimele zile, care a fost rapid preluată și interpretată de presa italiană: Pep Guardiola, selecționerul Italiei. Chiar dacă ar părea greu de realizat, italienii se bazează pe dorința catalanului de a deveni selecționer, cunoscută în spațiul public de mai multă vreme.

Publicația Gazzetta dello Sport a analizat varianta și a tras o concluzie: șansele sunt mici, dar Guardiola ar fi tentat de această provocare, mai ales că antrenorul simte o conexiune strânsă cu țara și ar fi dispus să negocieze dacă va fi abordat de Federația Italiană de Fotbal.