Pep Guardiola, gata să negocieze pentru a deveni selecționer!

Pep Guardiola (55 de ani) o pregătește de zece ani pe Manchester City, cu care a obținut performanțe uluitoare: șase titluri de campion, un trofeu UEFA Champions League și alte cupe cucerite pe plan intern care au îmbogățit semnificativ palmaresul clubului de pe Etihad Stadium.

Fost antrenor la Barcelona și Bayern Munchen, cu care a reușit alte performanțe impresionante, Guardiola mai are contract cu Manchester City până în 2027 și sunt zvonuri potrivit cărora ”mandatul” său la City s-ar putea încheia.

Pep Guardiola e tentat să preia Italia!

Leonardo Bonucci (38 de ani) a ”aruncat” o variantă în spațiul public în ultimele zile, care a fost rapid preluată și interpretată de presa italiană: Pep Guardiola, selecționerul Italiei. Chiar dacă ar părea greu de realizat, italienii se bazează pe dorința catalanului de a deveni selecționer, cunoscută în spațiul public de mai multă vreme.

Publicația Gazzetta dello Sport a analizat varianta și a tras o concluzie: șansele sunt mici, dar Guardiola ar fi tentat de această provocare, mai ales că antrenorul simte o conexiune strânsă cu țara și ar fi dispus să negocieze dacă va fi abordat de Federația Italiană de Fotbal.

Momentan, Pep nu a luat o decizie cu privire la viitorul său la Manchester City, dar în ultima perioadă apar tot mai multe nume de posibili înlocuitori, motiv pentru care se poate crede că ”mandatul” său de pe Etihad va ajunge la final.

Italienii îl vor selecționer pe Guardiola!

În prezent, Italia se află în cea mai dificilă perioadă din istorie. A ratat Mondialul pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri, astfel că selecționerul Gennaro Gattuso nu va mai continua.

„După lista cu nume care au fost menționate în ultimele zile, dacă există o dorință reală de a o lua de la capăt, aș începe cu posibilitatea de a-l avea pe Pep Guardiola, pentru că a-l avea ar însemna o schimbare radicală față de ce tot ce s-a întâmplat.

Cred că este foarte dificil, dar a visa nu costă nimic în zilele noastre”, a spus Bonucci, în prezent în staff-ul tehnic al Italiei, potrivit Sky Sports.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii
ARTICOLE PE SUBIECT
Până și Ceferin, ditamai președinte UEFA, recunoaște marea problemă cu VAR: ”Nici eu nu mai înțeleg, nimeni nu le înțelege”
Ce antrenor dorește Raul Rusescu la Dinamo: „O poate duce la următorul nivel”
Peluza Nord și-a anunțat decizia după plecarea lui Mirel Rădoi. Mesaj înainte de FCSB - Petrolul
Gică Hagi, făcut praf: ”Ca antrenor e zero. Ce echipe a format?”
Sunderland - Nottingham Forest pe VOYO de la 22:00! Gazdele pentru cupele europene, oaspeții pentru evitarea retrogradării
FC Hermannstadt - Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:30! Gazdele sunt în pericol de retrogradare
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”

Noul antrenor de la FCSB a dezvăluit ce ar fi dus la decizia lui Mirel Rădoi de a pleca: ”Era o situație limită!”

Toni Conceicao, la FCSB? Portughezul a oferit prima reacție

Șeful lui Mirel Rădoi a spus de ce l-a ”furat” pe antrenor de la FCSB: ”Asta ne-a atras!”

Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

Peluza Nord și-a anunțat decizia după plecarea lui Mirel Rădoi. Mesaj înainte de FCSB - Petrolul
Ce antrenor dorește Raul Rusescu la Dinamo: „O poate duce la următorul nivel”
Gică Hagi, făcut praf: ”Ca antrenor e zero. Ce echipe a format?”
Schimbare de format: Cristi Chivu poate cuceri trei trofee în patru luni: Inter și-a aflat adversara
Chelsea vrea să dea lovitura: Diego Simeone
"Nu-i va plăcea că am spus asta". Ce i-a cerut Pep Guardiola lui Erling Haaland
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Oferta refuzată de Cristi Chivu: ”Am vorbit cu el”
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Cât au ajuns să coste benzina și motorina în unele stații. Prețurile au crescut semnificativ peste noapte

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

