Pep Guardiola, gata să negocieze pentru a deveni selecționer!

Fost antrenor la Barcelona și Bayern Munchen, cu care a reușit alte performanțe impresionante, Guardiola mai are contract cu Manchester City până în 2027 și sunt zvonuri potrivit cărora ”mandatul” său la City s-ar putea încheia.
Pep Guardiola e tentat să preia Italia!
Leonardo Bonucci (38 de ani) a ”aruncat” o variantă în spațiul public în ultimele zile, care a fost rapid preluată și interpretată de presa italiană: Pep Guardiola, selecționerul Italiei. Chiar dacă ar părea greu de realizat, italienii se bazează pe dorința catalanului de a deveni selecționer, cunoscută în spațiul public de mai multă vreme.
Publicația Gazzetta dello Sport a analizat varianta și a tras o concluzie: șansele sunt mici, dar Guardiola ar fi tentat de această provocare, mai ales că antrenorul simte o conexiune strânsă cu țara și ar fi dispus să negocieze dacă va fi abordat de Federația Italiană de Fotbal.
Momentan, Pep nu a luat o decizie cu privire la viitorul său la Manchester City, dar în ultima perioadă apar tot mai multe nume de posibili înlocuitori, motiv pentru care se poate crede că ”mandatul” său de pe Etihad va ajunge la final.
Italienii îl vor selecționer pe Guardiola!
În prezent, Italia se află în cea mai dificilă perioadă din istorie. A ratat Mondialul pentru a treia oară la rând, după ce a fost învinsă de Bosnia la penalty-uri, astfel că selecționerul Gennaro Gattuso nu va mai continua.
„După lista cu nume care au fost menționate în ultimele zile, dacă există o dorință reală de a o lua de la capăt, aș începe cu posibilitatea de a-l avea pe Pep Guardiola, pentru că a-l avea ar însemna o schimbare radicală față de ce tot ce s-a întâmplat.
Cred că este foarte dificil, dar a visa nu costă nimic în zilele noastre”, a spus Bonucci, în prezent în staff-ul tehnic al Italiei, potrivit Sky Sports.