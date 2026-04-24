Schimbare de format: Cristi Chivu poate cuceri trei trofee în patru luni: Inter și-a aflat adversara

Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, are șanse importante de a realiza eventul la finalul acestui sezon.

Cu 5 etape rămase de jucat și un avans de 12 puncte față de următoarele clasate Napoli și Milan, Inter s-a calificat și în finala Cupei Italiei, unde va înfrunta Lazio.

Inter și Lazio se vor întâlni, cel mai probabil, și în Supercupa Italiei

Câștigarea titlului în Serie A pare doar o chestiune de timp pentru Inter, în timp ce finala Cupei Italiei se va juca pe Stadio Olimpico din Roma, pe 13 mai, în direct pe VOYO.

Pe lângă cele două trofee pe care le poate cuceri în săptămânile viitoare, Interul lui Chivu este aproape sigură că va juca și Supercupa Italiei.

Presa italiană anunță la unison că Supercupa Italiei va reveni la formatul tradițional cu doar două echipe - câștigătoarea Serie A și câștigătoarea Cupei Italiei. 

Dacă decizia va fi oficializată, Inter, aproape sigur campioană, va înfrunta Lazio cu trofeul pe masă. Chiar dacă echipa din capitala Italiei va pierde Cupa, tot ea va participa în Supercupă din postura de finalistă.

Supercupa Italiei din 2026 ar putea fi găzduită de SUA, în august

În precedentele trei sezoane, italienii au decis să preia modelul din Spania cu o Supercupă formată din 4 echipe: primele două clasate din Serie A și finalistele din Cupa Italiei. Turneele din Arabia Saudită nu au avut succesul dorit, astfel că acum se pregătește revenirea la formatul tradițional, notează TMW.

Pentru moment nu au fost oficializate detaliile legate de format, dată sau locație, însă Lazio și-ar dori ca Supercupa Italiei din acest an să se dispute în luna august, în Statele Unite ale Americii, notează Cittaceleste.

VIDEO Inter - Como 3-2, în semifinalele Cupei Italiei (REZUMAT VOYO)

VIDEO Atalanta - Lazio 1-1 (1-2 d.p.) | REZUMAT

