Schimbare de format: Cristi Chivu poate cuceri trei trofee în patru luni: Inter și-a aflat adversara

Cu 5 etape rămase de jucat și un avans de 12 puncte față de următoarele clasate Napoli și Milan, Inter s-a calificat și în finala Cupei Italiei, unde va înfrunta Lazio.

Inter și Lazio se vor întâlni, cel mai probabil, și în Supercupa Italiei

Câștigarea titlului în Serie A pare doar o chestiune de timp pentru Inter, în timp ce finala Cupei Italiei se va juca pe Stadio Olimpico din Roma, pe 13 mai, în direct pe VOYO.

Pe lângă cele două trofee pe care le poate cuceri în săptămânile viitoare, Interul lui Chivu este aproape sigură că va juca și Supercupa Italiei.

Presa italiană anunță la unison că Supercupa Italiei va reveni la formatul tradițional cu doar două echipe - câștigătoarea Serie A și câștigătoarea Cupei Italiei.

Dacă decizia va fi oficializată, Inter, aproape sigur campioană, va înfrunta Lazio cu trofeul pe masă. Chiar dacă echipa din capitala Italiei va pierde Cupa, tot ea va participa în Supercupă din postura de finalistă.