Gălățenii nu se joacă în acest sezon de Superliga României. Moldovenii l-au prezentat oficial pe Pedro Nuno, portughez în vârstă de 30 de ani. Pedro Nuno evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și are 152 în primul eșalon fotbalistic din Portugalia.

Crescut de Benfica și promovat la echipa mare în 2017, fotbalistul nu a apucat să debuteze pentru formația din Lisabona, ci în schimb a fost împrumutat la formații precum Coimbra și Tondela, până la transferul la Moreirense în 2018.

În cariera sa, a jucat și în Turcia, Azerbaijan sau Polonia, la cluburi precum Adanaspor, FK Sabail sau Koronaa Kielce.

Comunicatul oficial al clubului

„SC Oțelul Galați a ajuns la un acord cu mijlocașul Pedro Nuno, fotbalist cu peste 150 de meciuri în prima ligă a Portugaliei, pentru un contract pe 2 ani. Lusitanul se află la Galați și a intrat în programul roș-alb-albaștrilor.

Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 30 de ani și 1.74 metri, a devenit oțelar prin semnarea unui contract scadent la data de 30 iunie 2027. Fost internațional Under 16 al Portugaliei, noul mijlocaș de atac al echipei noastre era achiziționat la vârsta de 22 de ani de Benfica Lisabona, club de care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense. În Liga Portugal, eșalonul de elită al țării din Peninsula Iberică, Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. Are în CV în aceste jocuri 20 de goluri și 16 pase decisive, un palmares important pentru un fotbalist care activează ca mijlocaș ofensiv sau ca al doilea atacant.

Jucătorul devenit roș-alb-albastru cu acte în regulă are experiențe fructuoase și în alte campionate, el activând în Azerbaidjan, Turcia și în Polonia, ultima sa echipă fiind Korona Kielce, grupare pentru care a bifat 29 de meciuri și a înscris 5 goluri.

În Turcia, la Adanaspor, a apărut în 18 jocuri (cupă + campionat), iar în Azerbaidjan, la Sabail în 37, punctând de 10 ori, cu 5 pase de gol. În întreaga sa carieră, Pedro Nuno a acumulat 267 de partide oficiale și se bucură de angajarea în 69 de goluri (44 înscrise, 25 assist-uri)”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al clubului.

