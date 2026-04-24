Andrei Nicolescu a decis viitorul lui George Pușcaș la Dinamo, după meciul din Cupă

Oficialul dinamovist a anunțat că atacantul în vârstă de 30 de ani va continua în Ștefan cel Mare și în stagiunea următoare.

George Pușcaș a fost titularizat pentru prima dată de la sosirea sa la Dinamo în semifinala Cupei României, pierdută la loviturile de departajare în fața Universității Craiova. Fostul internațional a bifat astfel a patra sa prezență pentru echipa bucureșteană, fiind înlocuit de pe teren în minutul 64.

Prestația atacantului a fost apărată de conducerea clubului. Potrivit lui Andrei Nicolescu, randamentul jucătorului a fost afectat de accidentarea timpurie a lui Raul Opruț. Ieșirea fundașului de bandă stângă, după doar un sfert de oră de joc, și introducerea lui Valentin Țicu, un fotbalist cu un aport ofensiv mai redus, au dat peste cap planul tactic stabilit înaintea partidei.

George Pușcaș rămâne în planurile echipei

Deși evoluțiile sale nu au făcut încă diferența pe faza de atac, oficialul clubului din Ștefan cel Mare a confirmat menținerea fotbalistului în lot. Pușcaș are un angajament valabil până la finalul sezonului viitor, semnat la sfârșitul lunii februarie, după o perioadă de șase luni în care s-a pregătit individual, ca urmare a despărțirii de formația turcă Bodrum.

„Judecata mea este că în prima repriză nu am putut să jucăm, pentru că noi am pregătit meciul pentru Pușcaș, cu Opruț să ofere centrări. Îmi e greu să îl judec pe Pușcaș, pentru că am arătat debusolați. În prima repriză, nu am făcut un joc bun, în care să îl punem în valoare. El putea să joace doar 60 de minute, acesta a fost planul, dar am fost debusolați.

Nu am putut să avem posesia, am fost debusolați, am suferit în prima repriză. Eu cred că a câștigat cu noroc Craiova. Noi am fost acolo cu Craiova, o echipă despre care toată lumea spune că e favorită la câștigarea campionatului. Cu cei doi (n.r. Mazilu și Pușcaș), 100% continuăm”, a transmis conducătorul dinamovist.

