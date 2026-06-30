Brazilianul Leo Bolgado a părăsit formația din Gruia, după ce a petrecut sezonul trecut sub formă de împrumut la Rapid.

Leo Bolgado, OUT de la CFR Cluj

Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a anunțat că Bolgado îi va părăsi pe ”feroviari” și va semna cu un club din Angola, o afacere din care ardelenii s-au ales doar cu 350.000 de euro.

Conform Fanatik, echipa la care va ajunge Leo Bolgado este Atletico Petroleos de Luanda, campioana din Angola.

”Da, Leo Bolgado a plecat. S-au semnat și actele. Mâine va merge și el la noua echipă. Am încasat 350.000 de euro pe el”, a spus Varga pentru sursa citată.

900.000 de euro este cota de piață a lui Leo Bolgado, potrivit Transfermarkt.

Fundașul din Brazilia a ajuns la CFR Cluj în 2024, însă, după 52 de meciuri în care a contribuit cu trei goluri și o pasă decisivă, Bolgado a fost cedat sub formă de împrumut la Rapid. La formația din Giulești, Leo Bolgado a evoluat în 15 meciuri și a marcat un singur gol.