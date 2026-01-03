Raul Rotund nu va continua la Unirea Slobozia și va părăsi, din nou, Dinamo sub formă de împrumut în această iarnă.



Atacantul de 20 de ani nu intră în planurile ialomițenilor pentru partea a doua a sezonului și va fi direcționat către o altă echipă, unde să poată prinde mai multe minute.



OUT! Raul Rotund pleacă de la Dinamo în iarnă



Potrivit informațiilor oferite de jurnalistul Emanuel Roșu, Dinamo a decis să îl retragă pe Rotund de la Slobozia și să îl împrumute din nou până la finalul stagiunii.



La gruparea ialomițeană, atacantul a bifat 9 meciuri în SuperLiga, a marcat de două ori și a strâns 311 minute pe teren.



Internaționalul român de tineret U20 a ajuns la Dinamo în 2024 și a jucat doar patru partide pentru echipa mare înainte de a fi împrumutat.



În carieră, a mai evoluat pentru Șelimbăr, unde a adunat 27 de meciuri, și pentru U Cluj, club la care nu a apucat să debuteze.

