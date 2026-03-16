Echipa pregătită de Mircea Lucescu va întâlni Turcia în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2026, într-un meci care se anunță incendiar.

Partida se va disputa joi, 26 martie, la Istanbul, pe stadionul „Beşiktaş Park”, de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul unei victorii, „tricolorii” vor juca finala play-off-ului în deplasare, contra câștigătoarei duelului Slovacia - Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.

Petre Grigoraș avertizează înainte de Turcia - România: „Avem un dezavantaj”

Înaintea confruntării, Petre Grigoraș, fost antrenor în Liga 1, a vorbit despre dificultățile pe care le va avea România, mai ales din cauza accidentărilor și a atmosferei de pe stadion.

„Cert este însă că avem un dezavantaj din punctul ăsta de vedere: jucăm la ei, contra unei echipe net superioare valoric. Dar poate, cu organizare și cu șansă — pentru că avem nevoie de foarte multă șansă — putem face o surpriză. Am văzut că și Marius Marin s-a accidentat. Nu mai zic de… eu știu… Alibec, de Drăgușin”, a declarat Petre Grigoraș pentru sptfm.ro.

Semifinala Turcia - România va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro. În cazul unei victorii, meciul „tricolorilor” din finală va putea fi urmărit, de asemenea, pe site-ul nostru.