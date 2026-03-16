Instanța a respins apelul formulat de CS Universitatea Craiova împotriva sentinței Tribunalului Dolj din 23 mai 2017, după cum Sport.ro v-a arătat aici.

Astfel, situația juridică revine la forma stabilită atunci: palmaresul „Științei” aparține societății private FC U Craiova SA, clubul care a fost dezafiliat în 2011 și care ulterior a intrat în faliment.

A apărut motivarea în dosarul palmaresului Universității Craiova

Documentul, care are 67 de pagini, a fost făcut public pe Facebook de Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova.

În concluzia motivării, magistrații au stabilit că palmaresul Universității Craiova a fost transferat la entitatea creată în 1991, adică echipa care a continuat activitatea după privatizarea clubului.

„Curtea reține că, până în anul 1991, a existat o singură entitate sportivă organizată sub forma unui club polivalent, multidisciplinar, în cadrul căruia funcționau mai multe secții sportive, inclusiv secția de fotbal.

În cursul anului 1991, secția de fotbal s-a desprins din structura clubului inițial (prin divizarea și separarea persoanei juridice) și și-a continuat activitatea în mod autonom, prin autofinanțare, în afara entității originare, care a rămas în continuare titulatura celorlalte secții sportive.

Totodată, se constată, că la acel moment, clubul originar nu a înființat și nici nu putea înființa o altă echipă de fotbal care să continue activitatea secției de fotbal ce s-a desprins din acesta. Instanța constată că secția de fotbal care a funcționat în cadrul clubului până în anul 1991 s-a desprins din clubul-mamă împreună cu întreaga activitate specifică și cu toate elementele aferente acesteia, inclusiv palmaresul rezultat din activitatea competițională a echipei de fotbal, cea care l-a și realizat.

Din acel moment, istoria sportivă a curs alături de secția desprinsă și nu a rămas, așa cum pretinde reclamantul, ‘la conservare’ în cadrul clubului multisport”, se arată în motivarea instanței.

Totodată, instanța a decis că formația înființată în 2012, CS Universitatea Craiova, nu poate revendica palmaresul istoric al clubului, din perioada 1948–1991.

Judecătorii au argumentat că actualul club din Superligă este o entitate diferită din punct de vedere juridic și nu există dovezi care să demonstreze continuitatea cu echipa istorică.

Palmaresul disputat de cele două părți include patru titluri de campioană a României (1974, 1980, 1981 și 1991) și cinci Cupe ale României.