Celta Vigo, cu Ionuț Radu titular între buturi, s-a impus clar pe teren propriu, scor 4-1, în fața Valenciei, în etapa a 18-a din La Liga.



În minutul 7, Valencia a primit penalty, după un fault comis în careu, însă Pepelu a trimis în bara porții apărate de Radu.

Astfel, goalkeeper-ul român a rămas neînvins de la punctul cu var și la această fază, confirmând forma bună din acest sezon.



Celta a deschis scorul în minutul 33, prin Borja Iglesias, care a transformat un penalty. Același Iglesias a reușit „dubla” în minutul 59, iar succesul gazdelor a fost consolidat pe final de Jones El Abdellaoui (83) și Hugo Alvarez (90+5).

Nota primită de Ionuț Radu, după ce n-a fost învins din penalty în Celta Vigo - Valencia 4-1



Singurul gol al Valenciei a venit în minutul 70, când Pepelu l-a învins pe Ionuț Radu, după o fază confuză în careu.

Până atunci și după aceea, portarul român a intervenit de patru ori decisiv, blocând șuturile expediate pe spațiul porții sale.



Pentru prestația din acest meci, Ionuț Radu a primit nota 7,7 din partea SofaScore, a treia cea mai mare din echipa Celtei, după Borja Iglesias (8) și Miguel Román (7,8). De asemenea, Flashscore l-a notat cu 7,2.



În acest sezon, Radu a bifat 22 de apariții pentru Celta Vigo și a încasat 26 de goluri. Cota sa de piață este de 5 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.



După victoria cu Valencia, Celta Vigo a urcat pe locul 7 în La Liga, cu 26 de puncte, în timp ce „liliecii” continuă lupta pentru evitarea retrogradării.

