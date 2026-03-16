Fotbalistul s-a acoperit de tatuaje din cap până în picioare și nu mai are nimic de a face cu puștiul timid care își făcea debutul în urmă cu doar câțiva ani.

În prima etapă din play-out, cu Metaloglobus, scor 0-0, Octavian Popescu a început pe banca de rezerve, însă Mirel Rădoi l-a trimis în teren în minutul 63, în locul lui Darius Olaru.

Tavi Popescu se tatuase de curând pe piept, dar acum și-a acoperit și brațele, dar și picioarele de tatuaje, în ciuda faptului că Gigi Becali nu este de acord cu acest lucru.

Ce a spus Mirel Rădoi despre Octavian Popescu

Rădoi a transmis că Octavian Popescu trebuie să înțeleagă faptul că un fotbalist nu are nevoie doar de talent pentru a reuși, ci și de muncă și disciplină.

”Din punctul meu de vedere a fost o provocare să vin aici pentru toți jucătorii. Foarte mulți dintre ei au lucrat cu mine la echipa națională de tineret sau la echipa mare. Pentru mine a fost greu să accept că acei jucători nu mai au valoare, că această echipă poate să nu mai aibă jucători la echipa națională. A fost o provocare pentru mine să încerc să ajut toți jucătorii.

Revenind la Tavi, și el e conștient de valoarea lui, dar trebuie să înțeleagă faptul că indiferent de valoarea noastră, dacă nu va fi dublată de muncă și disciplină, va fi greu pentru oricine, nu doar pentru Tavi Popescu. Eu sper ca mesajele pe care noi le-am avut legate de ei să funcționeze și să meargă în continuare cum au mers în aceste zile la nivel de implicare, de determinare. Cred că din punctul ăsta de vedere nu vom mai avea mari probleme dacă ei vor continua să se antreneze și să facă ceea ce am lucrat în aceste zile”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.