Wolverhampton - West Ham și Brighton - Burnley, meciurile durerii EXCLUSIV pe VOYO de la 17:00! Premier League
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

West HamBrightonWolverhamptonBurnleyPremier League
Brighton - Burnley

Wolverhampton - West Ham

LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 17:00 se dispută două meciuri din etapa cu numărul 20 din Premier League.

În Brighton & Hove Albion - Burnley și Wolverhampton Wanderers - West Ham United sunt protagoniste ultimele trei clasate: Wolves (singura echipă fără victorie, cu doar 3 puncte din tot atâtea egaluri), Burnley (12 p) și West Ham (14 p).

Clasamentul LIVE din Premier League

West Ham - Brighton s-a încheiat 2-2 pe 30 decembrie 2025

O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de &icirc;ntrebare
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România!
”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri
Israeliano-românul Eissat, în lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya!
Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!
Louis Munteanu, deturnat?! Echipa care vrea să-l țină în Europa a intrat pe fir: „Top class!“

Străinii râd de FCSB după ce campioana României a refuzat să îi înfrunte într-un amical

„Tremură“ Varga: ce au scris americanii despre transferul lui Louis Munteanu

Anunțul făcut de Gasperini după ce s-a aflat că Radu Drăgușin e o ”prioritate” pentru AS Roma



Israeliano-românul Eissat, în lotul lui Dinamo pentru cantonamentul din Antalya!
”Cine câștigă titlul?” Costel Pantilimon a răspuns fără să stea pe gânduri
Surpriză uriașă! Marius Șumudică, anunțat antrenor: ”Au ajuns la o înțelegere”
Malcom Edjouma, de la FCSB direct la Ligue 1!
Corona Brașov, prima și în Ungaria, nu doar în România!
stirileprotv O fotografie surprinde clipa declanșării incendiului de Revelion din Crans-Montana. Detaliile ridică semne de întrebare

protv Și-a găsit dragostea în mod neașteptat. Celebrul artist și-a prezentat iubita înainte de Revelion

stirileprotv Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

