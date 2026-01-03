LIVE EXCLUSIV pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro de la ora 17:00 se dispută două meciuri din etapa cu numărul 20 din Premier League.

În Brighton & Hove Albion - Burnley și Wolverhampton Wanderers - West Ham United sunt protagoniste ultimele trei clasate: Wolves (singura echipă fără victorie, cu doar 3 puncte din tot atâtea egaluri), Burnley (12 p) și West Ham (14 p).

Clasamentul LIVE din Premier League

