Echipa pregătită de Mirel Rădoi primește vizita formației dirijate de Florin Bratu în prima rundă din play-out-ul Superligii României. Meciul marchează revenirea lui Rădoi la FCSB după 11 ani!

Lovitură grea pentru FCSB în timpul meciului cu Metaloglobus! Decizia luată de Mirel Rădoi

Rădoi a luat o decizie surprinzătoare pentru duelul cu Metaloglobus. L-a titularizat pe Vlad Chiricheș care tocmai ce revenise dintr-o accidentare și nu mai jucase de două luni.

După o oră de joc însă, fotbalistul s-a accidentat, iar Mirel Rădoi a fost nevoit să forțeze o schimbare. L-a introdus pe suprafața de teren, astfel, pe Baba Alhassan, în minutul 29.