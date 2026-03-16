Câștigătoarea va întâlni în finala play-off-ului fie pe Kosovo, fie pe Slovacia.

Decizia luată de turci înaintea barajului cu România

Înaintea partidei de pe 26 martie, Federația de Fotbal din Turcia a luat o decizie extrem de importantă, cu efecte directe asupra barajului.

Concret, turcii au decis să reprogrameze meciurile din etapa 27 din Super Lig, astfel încât jucătorii să aibă posibilitatea de a merge mai devreme în cantonamentul echipei naționale, ca selecționerul Vincenzo Montella să poată pune la punct ultimele detalii înaintea duelului cu România.

Astfel, meciurile care erau programate în weekend au fost mutate la mijlocul săptămânii.

Primul meci al etapei dintre Fenerbahce și Gaziantep se va disputa marți, pe 17 martie, iar etapa se va încheia joi, 19 martie, cu meciul Konyaspor – Genclerbirligi.

Și Mircea Lucescu poate profita de decizia luată de Federația Turcă de Fotbal. Jucătorii care evoluează în campionatul Turciei pot ajunge mai devreme în cantonamentul naționalei.

Jucătorii vizați sunt Valentin Mihăilă, Deian Sorescu, Denis Drăguș și Ianis Hagi. Trebuie precizat faptul că Denis Drăguș este suspendat la barajul cu Turcia.