Răzvan Zamfir, șeful departamentului de scouting, și-a reziliat contractul după 12 ani petrecuți în Gruia. Decizia vine la scurt timp după plecarea lui Cristi Balaj și chiar înaintea meciului cu Unirea Slobozia.



Zamfir a fost omul responsabil pentru numeroase transferuri importante din ultimii ani, perioadă în care CFR a câștigat titluri și a jucat constant în cupele europene.

În ultima perioadă, atribuțiile sale au fost tot mai restrânse, odată cu implicarea francezului Mikael Silvestre în strategia de transferuri. În aceste condiții, Zamfir a considerat că este momentul să plece.

Iuliu Mureșan, revenit ca președinte, încercase să-l convingă să rămână, dar fără succes. Răzvan Zamfir a spus că pleacă cu inima grea, dar este convins că echipa va continua să se ridice.



„Plec cu inima grea de la CFR Cluj, care întotdeauna va rămâne casa mea. Le mulțumesc tuturor pentru colaborare, am lucrat peste 12 ani aici, este un club fantastic, iar colegii mei de aici cu totul și cu totul speciali. Îi mulțumesc și lui Neluțu Varga, este un patron care a băgat foarte mulți bani în fotbalul românesc și care merită respect! Momentan o să mă odihnesc o perioadă și sunt ferm convins că CFR-ul, cu președintele Iuliu Mureșan și cu noul antrenor Daniel Pancu, va avea rezultate din ce în ce mai bune și își va atinge obiectivele. Lotul este foarte bun, mai bun cred eu decât anul trecut și sunt convins că CFR va începe să urce. CFR rămâne în inima mea și știu că lucrurile se vor stabiliza. Și împreună cu Neluțu Varga, care, repet, merită respect pentru ce a făcut în fotbalul românesc, toți cei de aici vor duce CFR acolo unde îi este locul și unde a fost atâția ani la rând”, a declarat Răzvan Zamfir, potrivit Fanatik.



Răzvan Zamfir a lucrat 7 ani alături de Arpad Paszkany și 5 ani alături de Neluțu Varga. În total, CFR a câștigat 12 trofee în timpul mandatului său și a obținut aproximativ 50 de milioane de euro din transferuri.

