Doi giganți din Serie A, Juventus și Napoli, au pus ochii pe fundașul dreapta Brooke Norton-Cuffy, unul dintre cei mai valoroși jucători de la Genoa în acest sezon.



Norton-Cuffy, în vârstă de 21 de ani, a fost adus de Genoa în vara lui 2024 de la Arsenal, pentru un milion de euro plus alte două în bonusuri.



Englezul s-a impus rapid ca titular și a devenit o piesă esențială în echipa antrenată de Patrick Vieira. De altfel, sezonul trecut a câștigat Campionatul European U21 cu Anglia și a atras atenția cluburilor mari din Europa.



Dan Șucu, pe cale să dea lovitura! Doi giganți pun banii pe masă



Juventus caută de mai mult timp un fundaș dreapta care să se potrivească sistemului lui Igor Tudor. Joao Mario nu a convins, iar Pierre Kalulu a fost folosit doar ca soluție temporară. De aceea, torinezii îl urmăresc atent pe Norton-Cuffy și iau în calcul un transfer încă din ianuarie, informează Tuttosport.



Nici Napoli nu stă deoparte. Clubul campion acum două sezoane vrea să întărească banda dreaptă și consideră că jucătorul lui Genoa are profilul perfect.



Brooke Norton-Cuffy a început sezonul excelent, cu 10 meciuri în Serie A, presărate cu un assist. 10 milioane de euro este cota de piață a britanicului, potrivit Transfermarkt.

