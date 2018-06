OUT! Inca un jucator se pregateste sa plece de la CFR Cluj! A anuntat clubul ca nu mai revine in Romania

CFR Cluj isi pregateste lotul pentru preliminariile UEFA Champions League.

Pe langa Boli si Deac, jucatori pe care CFR Cluj va primi 3 milioane de euro de la echipa lui Dan Petrescu din China, Guizhou Hengfeng, campioana CFR Cluj vrea sa mai renunte la un jucator. Este vorba de unul dintre cei mai bine platiti jucatori din Liga 1, Ibrahima Balde.

Atacantul de 29 de ani care a evoluat la Atletico Madrid in urma cu 7 ani nu a avut prestatii la inaltimea asteptarilor iar cei de la CFR Cluj vor sa scape de salariul sau de 35.000 de euro pe luna! Balde, aflat in concediu la New York, le-a transmis la randul sau celor de la CFR Cluj ca nu doreste sa mai ramana, desi mai are 2 ani de contract cu campioana Romaniei.

Balde a jucat doar 13 partide in sezonul precedent insa in doar 3 dintre acestea a fost titular, reusind sa inscrie 4 goluri pentru CFR. Ultima sa aparitie in tricoul CFR-ului a fost in sezonul regulat, in februarie in victoria cu 2-0 contra lui Juventus Bucuresti.