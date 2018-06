EXCLUSIV | Singurul stelist care regreta plecarea lui Petrescu de la CFR: "Era in avantajul nostru sa ramana!" Schimbarea CAPITALA pregatita de FCSB: "Asa am pierdut titlul!"

FCSB a ratat titlul pentru al treilea sezon consecutiv.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, este de parere ca Dica va schimba sistemul de joc in perioada de vara. Echipa nu a fost suficient de agresiva in sezonul trecut, motiv pentru care nu a castigat campionatul, este de parere fostul mare portar.



"Toata lumea merge 'pe burta', e o perioada mai linistita in ceea ce priveste transferurile. Cred ca transferurile vor fi mai putine. De obicei, in iarna echipele isi dau seama de ce au nevoie si fac transferuri mai multe. Si anul acesta vor fi plecari, vreo 7-8. Se va pune baza pe acesti tineri adusi de la Hagi. Si sigur, trebuie sa facem 2-3 transferuri. Sa mai aducem cel putin un varf si un fundas central. Cred ca Dica va incerca sa schimbe sistemul pentru ca intotdeauna Steaua a avut un joc ofensiv. Practic, ii sufoca pe adversari, punea presiune. Ceea ce nu s-a intamplat anul asta si am pierdut titlul", a declarat Helmuth Duckadam la ProX.

Duckadam este singurul care regreta plecarea lui Dan Petrescu de la CFR Cluj. Daca toti stelistii au rasuflat usurati dupa ce tehnicianul care a castigat titlul cu CFR a parasit echipa din Gruia, Duckadam considera ca din acest moment clujenii au primit un "restart" si se vor lupta cu sanse importante si pentru urmatorul titlu.

"Mi-ar fi placut sa ramana Dan Petrescu. Cred ca era in avantajul nostru sa ramana. Dupa ce castigi un titlu, e mai greu in al doilea an. E greu sa-i mai motivezi pe jucatori. O data cu venirea unui nou antrenor va fi mai greu", a mai precizat Duckadam.