Sibienii și-au pierdut portarul titular, Cătălin Căbuz (29 de ani), în urma unui incident absurd, petrecut chiar pe autocarul echipei.



Goalkeeper-ul a devenit indisponibil pentru partida de duminică seară, din etapa #16 a Superligii, după ce a alunecat pe scări și s-a tăiat la genunchi. Accidentarea a fost suficient de serioasă încât să necesite intervenția medicilor, Căbuz alegându-se cu suturi.



Măldărășanu, între amuzament și resemnare



Antrenorul Marius Măldărășanu a confirmat absența lui Căbuz și a dezvăluit, într-o notă amară, că ghinioanele s-au ținut lanț la echipă.



"Căbuz a alunecat pe scara autocarului, s-a tăiat la genunchi, are trei copici. Și Vlad Muțiu a pățit o chestie în casă. Sunt chestii care ne-au amuzat, mai mult de atâta nu avem ce face", a transmis tehnicianul sibienilor, Oradesibiu.



În aceste condiții, poarta lui Hermannstadt va fi apărată de Vlad Muțiu, portarul folosit de obicei în Cupa României, dar care a fost titular și în ultima rundă de campionat, cu Oțelul.



Partida dintre FC Hermannstadt și FCSB este programată duminică, de la ora 20:30. Roș-albaștrii nu au reușit să-i învingă pe ardeleni în ultimele trei confruntări directe, iar la ultima vizită la Sibiu au plecat învinși, scor 0-2.

