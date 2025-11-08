După 15 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, gruparea roș-albastră a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



MM Stoica, fără dubii despre un jucător de la FCSB: ”Cel mai inteligent fotbalist”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit în termeni laudativi despre David Miculescu, despre care a punctat că e unul dintre cei mai inteligenți fotbaliști pe care i-a văzut.



Cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, arădeanul se află la FCSB din august 2022 și mai are contract cu campioana en-titre până în 2027.



”Miculescu este, poate, cel mai inteligent fotbalist, vorbind strict fotbalistic, la ce face în teren, pe care l-am avut vreodată de când sunt eu în fotbal.



Miculescu face, fără să i se spună, chestii pe care numai fotbaliștii extrem de inteligenți și disciplinați tactic o fac.



Ce să vezi? De când s-a iscat polemica asta legată de Miculescu, de care toți întrebau ce caută la FCSB, a început Miculescu să le dea cu fotbalul în cap!”, a spus Mihai Stoica la fanatik.



Miculescu și-a trecut până acum în cont 26 de goluri și șapte pase decisive în 172 de meciuri jucate la FCSB. El a înregistrat 8800 de minute în echipamentul clubului.

