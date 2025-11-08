Narcis Răducan, ex-director sportiv la FCSB, a vorbit despre problema lipsei jucătorilor tineri în fotbalul românesc.

Fostul fotbalist spune că în campionatul nostru se merge în continuare pe soluții de moment, în timp ce marile cluburi din Europa mizează tot mai mult pe fotbaliști sub 21 de ani.



Narcis Răducan: „Așa este fotbalul”



Răducan a folosit și exemplul fiului său, Iustin, aflat la Petrolul Ploiești. Acesta spune că băiatul său se antrenează bine și își așteaptă șansa, dar mediul de competiție nu este simplu.



„Iustin se pregătește la Petrolul și își așteaptă rândul. Așa e fotbalul. Când primește șansa, trebuie să o prindă și să nu mai lase tricoul din mână”, a spus Răducan la sptfm.ro.



Fostul oficial a explica că în România există talent, dar nu există răbdare și strategie. Maia mult, Răducan este de părere că presiunea rezultatelor îi face pe antrenori să se ferească să joace cu tineri.



„M-aș bucura să existe o strategie. În Europa, tinerii joacă peste tot. Dacă te uiți în cupele europene, vezi echipe mari care intră cu fotbaliști de 18-20 de ani. Chelsea are o medie de vârstă de 21 de ani. Este incredibil. Și acolo este presiune. Dar cluburile și antrenorii își asumă împreună riscurile”, a mai spus Răducan.



Narcis Răducan este doctor în fotbal



În ultimii ani, Narcis Răducan a trecut definitiv de partea educației și formării. Este licențiat UEFA A, are master în Management Sportiv și și-a obținut doctoratul la UNEFS cu o lucrare dedicată managementului cluburilor performante. Conduce o academie de fotbal, se ocupă de pregătirea jucătorilor și spune că nu intenționează să revină la conducerea unui club. DETALII AICI

